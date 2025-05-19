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新無證客近零 紐約將關3庇護資源中心

記者許君達╱紐約報導
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紐約市府計畫在6月關閉三所為無證移民提供庇護及工作許可申請的幫助中心。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在接受幫助的西語裔無證客。(記者許君達╱攝影)
紐約市府計畫在6月關閉三所為無證移民提供庇護及工作許可申請的幫助中心。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在接受幫助的西語裔無證客。(記者許君達╱攝影)

根據紐約市府發布的公告，三家旨在為無證客提供庇護申請、工作許可及其他服務項目的資源中心將在6月關閉。市府方面指責州府拒絕繼續撥款是導致移民服務停止的主要原因，而與此同時，根據統計數字，新來到紐約的無證客數量也已比高峰時期減少了超過九成，近乎歸零。

根據「紐約時報」等媒體報導，面臨關閉的是「庇護申請幫助中心」(Asylum Application Help Center)。該中心成立於2023年夏季，主要幫助無證入境者辦理庇護或臨時保護身分(TPS)申請，以及尋求庇護者的臨時工作許可申請。

幫助中心在全市五個地點開設了分部，其中最早開放的分部位於曼哈頓中城美國紅十字會(American Red Cross)總部，該分部名列6月關閉的名單之中，此外還有兩家位於時報廣場和布朗士。根據市府公布的最新數據，該中心開放以來，已協助處理近11萬份申請。

市長發言人加西亞(Liz Garcia)稱，關閉該中心的原因是州府最近拒絕向紐約市撥付新的用於移民安置的資金。據報導，市長亞當斯(Eric Adams)今年年初曾向州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會要求撥款10億元，用於無證客相關事務的開支，但霍楚並未在今年的州預算中滿足亞當斯的要求。

霍楚的發言人斯莫爾(Avi Small)表示，州府在過去兩年已向紐約市撥付了43億元的移民安置資金，但紐約市僅報銷了其中的16億元。「每周新抵達的人數已減少95%，而紐約市仍有超過20億元州府資金尚未動用，因此今年的預算不再額外撥款。」

不過，紐約市方面則稱，此前尚未用掉的州府資金已被納入預算或已花出，只是還沒來得及向州府申請報銷。

統計顯示，在最近一周，新抵達紐約市、需申請庇護的無證移民僅有不到100人。而在無證移民入境最高峰的時期，平均每周的新抵達者達到4000人。

紐約市 庇護 移民

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