「療癒創傷」會議 聚焦文化連結與集體照護

第十屆「療癒創傷」心理健康會議16日在曼哈頓中城舉行。(記者范航瑜╱攝影)

第十屆「療癒創傷」(Healing the Hurt)心理健康 會議16日在曼哈頓中城舉行,由市青年與社區發展局(DYCD)與Vibrant心理健康中心共同主辦,吸引逾250名與會者參加。今年會議以「身心社區:透過文化、連結與關懷實現賦權」(Mind & Body in CommUNITY: Empowerment Through Culture, Connection, and Care)為主題,透過工作坊與交流活動,探討如何運用文化理解與集體照護方式,回應不斷攀升的心理健康挑戰。

市青年局局長霍華德(Keith Howard)在開場致詞中強調,市府將持續推動跨部門協作,把心理健康納入社區發展整體藍圖,讓關懷更具普及性與可近性。主題演講由哥倫比亞與紐約大學社工系臨床教授、HOPE中心執行主任葛林(Dr. Lena Green)主講。市青年局規畫與評估副局長威廉斯(Denice Williams)與市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)亦出席活動。

多場實體與線上同步進行的工作坊聚焦多元議題,涵蓋青少年、族裔、性別與社會正義等面向,內容包括「打破創傷循環」、「危機回應中的自我保護」、「與無家可歸 LGBTQ+青年互動中的修復實踐」、「種族正義與汙名破除」等,鼓勵參與者將所學方法與資源帶回社區中實踐。

會中,市青年局也宣傳了旗下的「現身五大區」(Show Up in Every Borough)計畫,在全市五區提供免費心理健康資源;「周六夜燈光」(Saturday Night Lights)計畫則在全市五區提供運動與健身課程,11至18歲青少年皆可免費參與。市青年局還鼓勵大家訪問線上平台discoverDYCD,可依據活動類型、行政區、街區或郵遞區號搜尋並申請市府資助的各類活動。

市衛生局日前也發布了「紐約市 成人心理健康治療障礙」(Barriers to Mental Health Treatment among New York City Adults)報告。報告顯示,全市約有94萬成年人在過去一年中曾無法獲得所需的心理健康治療。其中,亞裔 族群面臨的障礙尤為明顯。