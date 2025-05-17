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大都會博物館獲捐攝影珍藏 中國當代作品成焦點

記者范航瑜╱紐約報導
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此次捐贈的攝影藏品中有一件來自艾未未的作品。1995年，艾未未摔碎了一隻有兩千年歷史的漢代陶壺，並繪制陶壺代替。(大都會博物館提供)
此次捐贈的攝影藏品中有一件來自艾未未的作品。1995年，艾未未摔碎了一隻有兩千年歷史的漢代陶壺，並繪制陶壺代替。(大都會博物館提供)

大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)宣布，獲攝影收藏家瓦爾特(Artur Walther)與瓦爾特家族基金會(Walther Family Foundation)承諾捐贈一批珍貴攝影藏品，總數達6500件，涵蓋照片、影像專輯與動態媒體，內容聚焦非中國、日本德國與非洲等地的現代與當代藝術。

大都會博物館館長兼執行長霍萊因(Max Hollein) 表示：「瓦爾特與基金會捐贈的這批攝影珍藏，無疑是非凡之舉，展現了他作為前瞻收藏家與學術實踐者的深厚投入。這筆捐贈極大擴展我們對全球攝影史的敘述能力，充分體現攝影媒介跨越世紀與地域的多樣性與藝術性。」

其中，此批中國藏品集中呈現自天安門事件後，多代中國藝術家如何廣泛運用攝影語言，回應劇烈變遷下的社會與個人處境。代表藝術家包括艾未未、海波、洪浩、羅永進、楊福東與張洹等人。他們的作品不僅反映城市景觀的變化，更深入探討身分、日常生活與國族記憶的重構，展現中國當代藝術中攝影媒介的探索深度與國際影響力。

除了中國藏品以外，瓦爾特收藏同時涵蓋大量非洲攝影、德國實驗攝影與日本大師級作品，涵蓋森山大道、荒木經惟等藝術家的代表作，均在全球攝影史中有重要地位。

根據博物館規畫，首波展出將於本月在重新開放的洛克斐勒展廳((Michael C. Rockefeller Wing)登場，屆時將展出非洲攝影大師的代表作，聚焦攝影如何記錄過去百年社會劇變，包括移民、殖民、戰爭與工業化經驗；今年秋季則將舉辦一場聚焦瓦爾特藏品的國際攝影展，2028年將推出完整系列大展。

未來，這批作品亦將納入2030年啟用的唐氏展翼(Tang Wing)，即大都會專屬的現代與當代藝術新館。2021年底，華裔董事唐騮千(Oscar L. Tang)夫婦捐出1億2500萬元，創館方有史以最大筆捐款，將用以重建現代藝術畫廊，新館翼將以唐氏夫婦命名至少50年。去年年底，大都會宣布將斥資5億5000萬元改建現代暨當代藝側翼，並以「唐騮千夫婦」命名，預計2026年動工、2030年完工。

瓦爾特收藏同時涵蓋大量非洲攝影、德國實驗攝影與日本大師級作品，涵蓋森山大道、荒木...
瓦爾特收藏同時涵蓋大量非洲攝影、德國實驗攝影與日本大師級作品，涵蓋森山大道、荒木經惟等藝術家的代表作。圖為荒木經惟作品。(大都會博物館提供)

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