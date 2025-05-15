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華人騎電單車闖紅燈 收刑事傳票需出庭

記者高雲兒／紐約報導
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紐約市警局(NYPD)本月起全面加強對電動單車與單車違規行為的執法，法拉盛近日已有騎士因闖紅燈遭攔查處罰。(記者高雲兒／攝影)
紐約市警局(NYPD)本月起全面加強對電動單車與單車違規行為的執法，法拉盛近日已有騎士因闖紅燈遭攔查處罰。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警局(NYPD)本月起全面加強對電單車與單車違規行為的執法，法拉盛近日已有騎士因闖紅燈遭攔查處罰。該名華人收到一張粉紅色的刑事傳票，需親自前往法庭報到，引發民眾熱議。

事件發生在羅斯福大道與緬街口，一名男子騎乘電單車無視紅燈，直行穿越人行橫道。巡邏警員當場將其攔下，依法開具刑事傳票。據了解，該騎士對此相當震驚，發現這不是一般的交通罰單，而是一張需要出庭的刑事案件通知。

目擊者李女士表示：「太好了，這些人天天在路上亂騎，紅綠燈當裝飾品。今天看到警察出手，真的覺得出了一口氣。」另一位市民也說：「這樣下去才會有人怕，行人安全才有保障。」

根據紐約市最新交通執法政策，警方針對六大類違規行為開展專項整治，包括：闖紅燈、逆行、危險駕駛、酒後或吸毒後駕駛，以及未在STOP標誌前停車。以往僅開出190元罰款的B類傳票，現在將以刑事傳票處理，當事人須親自出庭，否則將構成缺席處理或進一步法律後果。

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)強調，電單車與滑板車「失控」的亂象是市民投訴最多的議題之一。此次執法首波集中於全市14個高風險路段，皇后區法拉盛的羅斯福大道與北方大道正是重點區域。

傳票 紐約市 法拉盛

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