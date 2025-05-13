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跨州暴力犯案 六人遭起訴

記者尤昱程╱紐約報導
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兩名嫌犯自巴爾的摩前往皇后區途中，被監視器拍下現身加油站。(市警局提供)
兩名嫌犯自巴爾的摩前往皇后區途中，被監視器拍下現身加油站。(市警局提供)

一名巴爾的摩(Baltimore)男子因涉嫌去年夏天在皇后區貝賽(Bayside)綁架、搶劫並槍殺一名大麻販售者，於近日被聯邦探員逮捕，聯邦檢方指控他與其他五名共犯共謀犯下跨州暴力重罪。

檢方指出，20歲的加雷特(Jalon Lenny Garrett)與皮特曼(Marcus Pittman)等人被布碌崙(布魯克林)聯邦檢察官以七項罪名起訴，內容包括綁架、武裝搶劫與致命槍擊。根據最新公布的第二次修正起訴書，他們隸屬一個來自馬里蘭州的武裝搶劫團夥，專門鎖定紐約市的大麻販售者作為犯案目標。

2024年7月24日晚間，六人駕車從巴爾的摩抵達皇后區，假借購買大麻為由進入某間藏匿毒品的房屋後，掏槍威脅屋內兩名販售者。受害人雙手被束以束帶，並分別被押上一輛吉普車與U-Haul廂型車，期間同夥則將屋內約30磅大麻洗劫一空。

其中一名受害人梅希亞斯(Julian Mejias)被帶往貝賽208街與32路交口附近，遭皮特曼近距離連開數槍頭部致死。當警方趕抵現場時，他的其中一隻手仍被束帶綁住，身旁散落多袋大麻。

加雷特尚未出庭，其餘四名來自馬里蘭的共犯，包括皮特曼(Delonta Pittman)、沃特斯(Jerome Waters)、以色列(Calvin Israel)與巴奈特(William Barnett)，均已被捕，等待後續傳訊。

檢方補充，皮特曼身為重罪前科犯，此案中另因非法持有彈藥而面臨追加指控。若罪名成立，加雷特最低將面臨10年徒刑，其他五人則面臨強制性無期徒刑。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，這些人預謀攜帶槍械與束帶進入紐約市，「準備好要綁人、搶劫、甚至殺人。他們以為可以打了就跑，但他們錯了。」

大麻 紐約市 皇后區

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