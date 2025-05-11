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U大道遊民所抗議被捕華婦 獲辯護律師

記者胡聲橋／紐約報導
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律師林奇(右)在抗議現場了解情況，準備為林太太辯護。(陳麗娜提供)
律師林奇(右)在抗議現場了解情況，準備為林太太辯護。(陳麗娜提供)

布碌崙(布魯克林)國王郡高等法院法官日前駁回U大道遊民所開發商提出的要進場施工的動議，消息傳出後，連日來堅守現場抗議的居民感到相當欣慰。而不久前在抗議活動時遭警方逮捕的華裔林太太，是在數名被捕者當中唯一被控罪的，目前律師林奇(Daniel Lynch)已接手她的案件，為她辯護，該律師也是此前在86街遊民所示威中，被捕控罪的越南餐館老闆阮先生的律師，最終幫助他洗刷罪名、不留案底。

羊頭灣科爾街2134號遊民所的開發商，4月30日在警察的護送下，派工人前來清理場址，與抗議者發生衝突，當天至少有七名華人被警方逮捕。50多歲的華婦林太太是當天晚上被抓的抗議者之一，抗議者拍攝的視頻顯示，當晚8時左右，林太太被警察推到摔倒在地，後來被押送到中央拘留所，被控襲警罪。

林太太5月8日在抗議現場否認襲警，她說當時現場有很多抗議者，突然間她被身後的一名女警察推倒在地，隨後數名警察上前按住她並強行逮捕。林太太說襲警是很嚴重的罪名，會給自己帶來很大麻煩，希望林奇能早日為她洗脫罪名。

在接受案子後，林奇曾在華人健康協會會長陳麗娜的陪同下，到抗議現場了解情況。基於法院駁回開發商要求進場施工的動議，現場抗議民眾還慶祝了暫時取得的勝利。

當地46選區市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)說，若沒有社區的共同努力，不可能取得這次勝利。她感謝大家的付出，尤其是女性的付出，她認為法庭的勝利是慶祝母親節的最好禮物，同時也認為未來還會遇到更大的挑戰，但她相信抗議者一定能取得成功。

陳麗娜則感謝台前幕後所有的支持者，感謝頂著壓力堅定不移的支持者，指這場官司贏在社區團結一心。

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