哈德遜河墜機報告出爐 機身空中解體

初步報告引用第三方拍攝的現場影像，證實了事發直升機在空中即已解體。報告中的數據還顯示，直升機在最後的四秒內曾經歷「奪命速降」。(NTSB報告截圖)

國家運輸安全委員會(NTSB)8日發布哈德遜河直升機空難的初步報告。報告指出，4月10日墜毀的這架觀光 直升機在墜落前便已在空中解體，而當事飛行員商用駕駛經驗尚屬豐富，但執飛事故機型的紀錄僅不足50小時。

初步報告主要還原了事故飛機最後一次的飛行概況，並結合搜集到的事故現場第三方影像確認，飛機墜落前，在空中就開始解體，機身、機尾以及主旋翼分別落水。根據報告，事故直升機沒有安裝俗稱「黑匣子」的飛行紀錄設備。根據美國法律，小型觀光用直升機並不強制安裝「黑匣子」，但報告提到，當事飛行員強生(Sean Johnson)在起飛前與遇難乘客家庭拍攝的合影顯示，他佩戴了具備錄影及錄音功能的智能太陽鏡，或可成為揭示空難原因的關鍵證物，但該眼鏡目前尚未被打撈到。

報告詳細展示了事故飛機在墜毀前最後一分鐘的飛行紀錄。紀錄顯示，飛行數據消失在4月10日下午3時14分54.5秒，這很可能就是飛機最後解體並失去電力的時刻。數據還顯示，從數據終結前的4.1秒開始，飛機的速度和高度開始迅速下降，飛行高度在四秒之內從575呎迅速降至125呎、速度則從80.2節降至43節(一節約等於每小時1.15哩)。

報告羅列的事故飛機及飛行員數據顯示，這架Bell 206L-4直升機2004年製造，此前機身累計飛行近1萬3000小時，引擎累計飛行時數為2萬3000小時，而事故發生時，飛機在上一次百小時定期檢修後又飛行了約50小時，這些數據均位於正常範圍內。駕駛員強生為海豹部隊退役軍人，2023年獲得商業飛行執照，總飛行時數約為790小時，經驗值屬於從中等向高等過度階段，完全可勝任普通的觀光商業飛行。不過，強生對事故機型的駕齡僅有不到50小時。

事故直升機4月10日在靠近新州 澤西市的哈德遜河水面上墜毀，包括駕駛員在內的機上六人全部遇難。遇難乘客為一家五口，來自巴塞羅那，男主人生前是西門子 西班牙分公司的總裁。