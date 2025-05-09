台灣味 「呷飽」 以街頭小吃進軍高端餐飲

紐約主廚尹安東(左)透過位於曼哈頓的新餐廳「呷飽」(JaBä)，重新連結自己的台灣根源。(取自Anthony Inn的Instagram)

紐約主廚尹安東(Anthony Inn，音譯)透過位於曼哈頓 的新餐廳「呷飽」(JaBä)，重新連結自己的台灣根源，將台灣街頭小吃帶入高級餐飲舞台。「呷飽」6日在曼哈頓中城東開幕，主打24道精緻台菜，企圖讓「吃飽了」的台語，轉化為美食體驗的新象徵。

「呷飽」地址位於曼哈頓東58街230號，介於第二與第三大道之間。餐廳座位約50席，菜單包括牛肉麵、蚵仔煎、鹽酥雞等經典台灣美食。出生於台北、九歲前成長於台灣的尹安東，在移居皇后區 後展開烹飪之路。他16歲開始在中日餐廳打工，從外場臨時頂替廚房開始，開啟了對烹飪的熱情。

「我從沒想過會在紐約開台灣餐廳，」他接受「紐約」雜誌訪問時坦言。在他看來，台灣料理大多根植街頭巷尾、缺乏正統的料理體系。直到30多歲重返台灣，他才開始真正理解這種來自街頭的複雜性。他發現，即便是一匙豬油，也可能是各家小攤以八角與洋蔥等香料熬製的「秘方」，而這些細節構成台灣料理的靈魂。

在「呷飽」中，他特別熬製香料豬油，用以炒菜、做飯、調味。菜單許多項目即是他的料理旅程延伸。例如炭烤地瓜挖空後填入白味噌卡士達，結合了台式小吃與法式技法。臭豆腐與肉圓等街頭風味也將在菜單中登場。主菜方面，75元的乾式熟成沙茶牛肋骨主打分享式食法，搭配蒸饅頭與酸菜，重現家常滋味；而肉圓這類小吃則以十元定價，強調平價兼容。