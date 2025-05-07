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紀念「童家班」 童小苓劇坊獻演經典「王熙鳳大鬧寧國府」

記者曹馨元／紐約報導
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紐約童小苓劇坊將於5月11日在法拉盛市政廳專場演出「王熙鳳大鬧寧國府」，由童小苓(右二)飾演王熙鳳，解國防(右一)飾演賈璉，高月琴(左二)飾演尤二姐。(記者曹馨元／攝影)
紐約童小苓劇坊將於5月11日在法拉盛市政廳專場演出「王熙鳳大鬧寧國府」，由童小苓(右二)飾演王熙鳳，解國防(右一)飾演賈璉，高月琴(左二)飾演尤二姐。(記者曹馨元／攝影)

為紀念京劇界傳奇家族「童家班」，紐約童小苓劇坊將於11日(周日)在皇后區法拉盛市政廳專場演出「王熙鳳大鬧寧國府」；此劇為1979年童家班創演的劇目，童小苓也表示，專門選在母親節這天演出，也是為了紀念其母童芷苓及舅舅童祥苓。

童小苓回憶道，母親童芷苓曾因1963年與胞弟童祥苓共演京劇電影「尤三姐」而紅遍大江南北；以其二人為核心的「童家班」也因此順勢推出更多與「紅樓夢」故事相關的劇目，「紅樓夢的故事大家都比較熟悉，我們也想就此拉近和觀眾的距離」。

這齣戲的主角王熙鳳，其夫賈璉在寧國府辦賈敬喪事之日，見到尤二姐美貌，遂與其私會，並私自納其為妾。王熙鳳聞之大怒，將二姐誘到寧國府住下，表面對其極好，私下卻指使婢女故意刁難。賈璉又納秋桐為妾，熙鳳慫恿秋桐與二姐爭風吃醋；最終致使二姐落胎，萬般無奈吞金而亡。

童小苓表示，儘管紅樓夢的故事背景與當今社會相去甚遠，但其中描繪的情感、人性卻是共通的。她也提到，雖然自己的個性與王熙鳳並不相近，但因從小在媽媽身邊看著她輕鬆轉換不同角色，也耳濡目染間學會了詮釋各色人物。

本次參與演出的有著名老生解國防，京劇一級演員高月琴、郭素玲，著名醜角單靖，還有從加州特地趕來的著名老旦董彩琴；童小苓也在記者會上額外感謝了化妝師楊桂英，「是我們的幕後英雄」。此外，童小苓劇坊專門為這次演出置辦了多套新裝，而在置景上也頗花心思，「讓現場有種大觀園的感覺」。

演出將於5月11日下午1時在法拉盛市政廳舉行，票價為自願贊助；有興趣的讀者可通過線上購票https://shorturl.at/Yv2Qt，或致電(646)286-3327留言。

京劇 法拉盛 母親節

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