推廣中醫文化 紐約中華醫館辦文化講座、義診近3小時
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紐約中華醫館(Smart Health TCM)日前舉辦中醫藥文化推廣活動，特邀北京中醫藥大學教授趙百孝領銜的中醫專家團隊，現場為民眾義診，並舉行「中醫藥專家深度解析傳統中醫——理論、實踐與創新」專題講座，推動中醫藥走進社區，普及傳統醫學知識。
活動吸引約百名民眾參與，館內一度排起長隊，義診歷時近三小時。專家們耐心詢問病情，詳細解答，針對不同體質與症狀提出個別化調理建議。不少外族裔市民也慕名而來，體驗中醫診療並學習中醫知識。
講座中，趙百孝從中醫基礎理論出發，深入淺出地介紹了五行學說、陰陽平衡的概念，以及這些哲學理念如何在臨床實踐中指導針灸、艾灸等療法。他特別提到艾草在溫陽散寒、預防疾病中的應用，並展示了傳統艾灸與耳穴療法等治療方式，講解中醫如何通過調和人體內外環境，達到防病治病的效果。
民眾除參加講座、接受義診外，還積極參與現場的中醫體驗環節，包括針灸、耳豆貼敷、中藥香囊製作與中藥茶飲品嘗。
美國一中國中醫藥交流合作中心及中華醫館行政總監李麗致詞指出，中醫藥近年來已成為西方醫療的重要補充，愈發收到呀國際社會的重視。「我們希望能夠依託美中兩地的醫療專家團隊，通過論壇、講座、臨床服務與遠程會診等多種形式，推廣中醫藥文化，不僅服務美國當地民眾，也推動中醫藥在美的創新與發展。」
中國駐紐約總領事館教育參贊余有根，領事林宇、楊小宇、鄭迪、王賽歌等亦到場支持。美中醫療交流中心理事長張錦平、世界中醫藥學會聯合會與世界針灸學會副主席林榕生、中華醫館臨床總監李旭輝與主治醫師石永恩、杜戈冰等也出席參與。
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