被撤學生簽證逐漸恢復 留學生仍心驚

近日川普政府宣布，將恢復國際學生被取消的合法身分，但大量經歷波折的學生仍表示心有餘悸。(美聯社)

在經歷不確定與焦慮後，此前遭學生身分被撤銷的數千名外籍學生終於得以暫時鬆一口氣。日前川普 政府宣布，將恢復國際學生被取消的合法身分，同時表示正在制定新政策，以規範未來可能進行的簽證終止程序。

自川普政府大規模取消外籍學生留美身分以來，已有數千名學生遭到影響；目前，全美也有數十起由當事學生提出的訴訟，普遍指責政府的撤銷行為違反第五修正案中「正當法律程序」(due process)條款。

川普政府在法庭文件中表示，學生若在犯罪背景調查中出現問題，其合法居留資格可能被終止。但多名提出訴訟的學生指出，他們的紀錄遭取消的原因僅是因為曾被控輕罪或曾有過已被撤銷的案件，而依法只有在被判定犯下重罪後，身分才應被撤銷。

根據司法部(DOJ)文件，這次恢復身分的對象，包括提出訴訟的學生與未訴訟的學生。國土安全部(DHS)發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)則聲明稱，政府並未「改變簽證撤銷政策」，僅針對「尚未正式被撤銷簽證的人」恢復其學生身分。

目前，移民 與海關執法局(ICE)也表明，正在制定一套新的正式政策，未來將依據該政策決定是否取消學生簽證 ，相關細節仍待公布。

儘管絕大部分受牽連的留學生已陸續得到身分恢復，但在經歷此番波折後，大部分學生還是感到心有餘悸。一位不願具名的當事學生表示，「現在是恢復了，等新系統上線，未來會不會再次被撤銷身分，誰都不知道」。

另一名當事學生也指出，現在「應該是所有學生都被無差別恢復了」，但這些學生中確實不乏已被定罪者；「我覺得他們還會有下一步動作」。

移民律師張驥遠卻認為，學生簽證的恢復證明，美國如今的政治體制仍能在川普政府的大刀闊斧之下自我糾正，「我還是比較樂觀的」；且他也表示，儘管決定簽證是否撤銷的政策還未正式出台，「但如果有一個明確的框架，大家也知道怎麼樣更好的應對和規避，總體而言是件好事」。