市政廳地鐵站致命刺殺 疑踩踏爆衝突

市政廳地鐵站25日早間發生致命刺殺案，警方封鎖部分區域進行調查，警探則在現場採證並尋找目擊者。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠旁的布碌崙 (布魯克林)大橋-市政廳(Brooklyn Bridge–City Hall)地鐵站 ，25日早間的通勤高峰時段發生致命刺殺案，一名38歲男子在乘坐南行的5號線列車時與一名陌生男子發生衝突，列車抵達車站之際被刺多刀，送醫後宣告不治。

根據紐約市警消息，警方於上午8時30分接獲報案趕抵現場時，發現受害者倒臥月台，胸部多處刀傷，隨即由急救人員送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但傷重不治。死者隨後被確認為謝爾頓(John Sheldon)，居住地為布碌崙。嫌犯相信為30多歲男子，行凶後逃離車站，截至當前仍在逃，警方正調閱監控追緝。

案發後的數小時，站內南行月台邊緣仍可見疑似血跡，月台部分區域被封鎖調查，4號及5號列車改道不停，6號線南行列車亦臨時改走北行站台。

據警方調查，案件的兩名男子互不相識，知情人士也指，謝爾頓是一名有超過60次前科的慣犯，其為非洲裔、疑有精神疾病史，而嫌犯為西語裔。

據後來更多的調查披露，案發時謝爾頓乘坐開往布碌崙方向的5號線列車，途中他被嫌犯踩到鞋子而爆口角，期間辱罵對方。根據初步調查，嫌犯隨即拔刀行凶，首先在車廂內刺傷謝爾頓。列車抵達站點後，兩人一同下車，謝爾頓試圖追趕嫌犯，卻再次遭刺。

警方表示，嫌犯作案時身穿全黑衣物，行凶後沿月台逃離，在42街的大中央車站(Grand Central–42 St.)上車。

近期，市長亞當斯(Eric Adams)和大都會 運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)屢次強調地鐵犯罪下降，截至上周日，地鐵重大犯罪較去年同期減少11%，只有重罪傷害案件增加9%，由168宗升至183宗。

今年2月起，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)多次批評紐約地鐵治安失控，並威脅若未改善將扣留聯邦補助。然而，市警數據顯示，今年首季地鐵重大犯罪同比下降18%，七年來首次未出現凶殺案，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)將降幅歸功於增派警員駐守車站與車廂。

紀錄顯示，謝爾頓曾於今年2月6日在賓州車站附近被捕，當時他因兜售地鐵車票遭拒，追打路人並在被捕過程中動手毆警。