州眾議員李羅莎(右四)近日安排紐約州心理健康辦公室主任蘇利文(中),參訪紐約大都會的兩大韓裔社區組織。(李羅莎提供)

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日安排紐約州心理健康 辦公室(Office of Mental Health, OMH)主任蘇利文 (Dr. Ann Sullivan),參訪紐約大都會韓裔 社區服務組織(Korean Community Services of Metropolitan New York)與韓美家庭支持中心(KAFSC),以了解州府現有的心理健康資源使用狀況,並肯定這些機構在支持韓裔社區心理健康與福祉方面的重要貢獻。

參訪過程中,蘇利文及其團隊與兩家社區機構的領導、員工進行座談,了解他們提供的文化與語言適切的服務,包括心理諮詢、家暴防治、長者照護與青少年方案等。討論重點集中在如何強化州府與社區之間的合作,以更好地應對韓裔及其他移民族群日益增加的心理健康需求。