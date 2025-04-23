「世界和平 地球一家」6/15高峰論壇促停止戰爭
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「世界和平 地球一家」國際委員會近日召開記者會宣布，其高峰論壇將定於6月15日在紐約喜來登酒店舉行，共同為推動世界和平作出努力與貢獻。
發起人賈東昇介紹，高峰論壇旨在宣導世界停止戰爭，倡議2025年為世界和平年，並倡議聯合國設立「國際軍人警察日」， 以向全球所有軍人和警察致敬，感謝他們在為世界和平，維護社會安全和公共秩序所做出的犧牲和奉獻。他們也呼籲世界各國元首承擔歷史責任，以和平方式解決國與國的紛爭，共建和平的基石。
據悉，好萊塢武術總聯盟衣世雄已與委員會達成共識，計畫籌拍世界和平主題的電影並贊助2萬元。藍天吳及張世功則分別贊助1000元及500元。
共同主席江錦鑫及執行主席王茜表示，委員會歡迎倡導和平的各界人士加入，參加論壇發表演講。論壇將設立世界和平大使、世界和平天使、世界和平貢獻獎、世界和平獎等獎項。與會者可提名推薦候選人，並參與當晚在君豪的世界和平歌舞晚會暨時代頒獎盛典。有意者可致電(718)210-6665、(917)678-7373或電郵[email protected]聯絡委員會。
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