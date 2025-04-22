皇后區非法改建群租房失火3死 未發現偵煙器

市消防局局長塔克表示，超過三分之二的致命火災發生在未安裝或探測器未運作的住宅中。(取自市消防局)

皇后區 牙買加(Jamaica)一棟違法改建為群租房的獨棟住宅近日發生火災，造成三人死亡、至少五人受傷。市消防局指出，現場未發現煙霧探測器，屋內隔間雜亂、逃生通道受阻，部分住戶為逃命自二樓與閣樓窗戶跳下。

該火災發生在20日凌晨，市消防局局長塔克(Robert S. Tucker)表示，火勢從一樓窗戶與屋頂竄出，迅速延燒至二樓與閣樓。「我們目前沒有任何跡象顯示該屋有運作中的煙霧探測器，卻發現大量延長線和其他危險裝置」。

根據警方說法，消防員在現場發現三具遺體，其中包括一名67歲男子；另有五人受傷，其中三人因跳窗逃生而受傷，一人傷勢嚴重。四名消防員也在滅火行動中受輕傷。火勢約於凌晨3時受控，火災原因仍在調查中。

市消防局總指揮艾斯波西托(John Esposito)說，屋內一至二樓、地下室與閣樓均為居住空間，「我們發現大量臨時牆面，逃生路線不合規格，有些樓梯與出口被阻擋。廚房被一堵牆切成兩半，二樓的通道也是自行搭建，這些都加速了火勢擴散。」

根據市樓宇局紀錄，該屋雖登記為單戶住宅，但自2008年起即被居民多次檢舉違法分租。最近一次投訴為2023年2月，內容指出屋主在廚房搭建半牆並讓人居住地下室，估計屋內住有12至14人。此外，屋主也曾於2010年因違法改建地下室遭罰，2016年又因未申請許可擅自於側院與後院搭建木造結構再度被開罰。

雖然當局近年多次接獲311檢舉，但2020年與2023年三次派員前往皆未能進入屋內檢查。局方指出，此類違法分租情況在全市屢見不鮮，且難以即時取締。

塔克則呼籲民眾重視火災預防，強調煙霧探測器的存在可大幅提高生還機率。他說，「我們呼籲所有市民務必檢查家中煙霧探測器是否正常運作，每月至少測試一次，使用電池的裝置應每年更換電池，並在十年內更換整個設備。」