世俱杯志工招募 有機會親近足球巨星

2025年俱樂部世界盃將在位於紐約都會區的新澤西大都會人壽體育場舉辦九場比賽，目前正在招募志工中。(FIFA提供)

國際足總(FIFA)2025年俱樂部世界盃 (Club World Cup，簡稱世俱杯)將於今年6月15日至7月13日在美國舉辦，其中揭幕戰和總決賽都將在位於紐約都會區的新澤西大都會 人壽體育場(MetLife Stadium)舉辦。國際足總日前發布志工招募公告，邀在美足球愛好者共襄盛舉。

本屆世俱杯共有32支來自六大洲的俱樂部球隊參賽，參賽者均為各自大洲內賽會的冠軍級別球隊，包括豪門球隊皇家馬德里、曼徹斯特城、拜仁慕尼黑、國際米蘭、巴黎聖日爾曼等。而選定美國作為主辦國，也是為2026年美加墨世界盃預熱。

世俱杯志工的工作內容包括在賽場內協助觀眾找座位、舉旗幟、以及場外的媒體支援和通行證發放等，志工將有機會與當前最紅的足球明星近距離互動。報名者需為美國公民或有合法永居資格的居民，在今年1月1日已年滿18歲，能使用英語交流，精通其他語言者可作為加分項。

入選後的志工需要提前接受培訓，並在6月14日至7月13日期間能夠值班至少八次，工作期間，志工將得到統一的服裝以及免費餐食。

本屆世俱杯將在全美12座球場舉辦，其中位於紐約都會區的大都會人壽球場將承辦其中九場比賽，包括最受矚目的揭幕戰和總決賽，紐約地區居民可首選在此處服務。此外，位於東北地區的承辦場地還包括位於費城 的林肯財政球場(Lincoln Financial Field)和位於華盛頓特區的奧迪球場(Audi Field)。

2025年世俱杯志工報名鏈接為https://www.fifa.com/en/volunteers。