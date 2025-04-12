莊文怡朗誦課文 讚小學生自信、有創造力

市議員莊文怡(左坐者)為小學生朗誦課文和參與互動討論。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)第43區市議員莊文怡近日到訪布碌崙186小學(PS 186)，與該校小學生一起上了一堂特殊的課。莊文怡在課堂與學生互動討論，還為學生朗誦兒童讀物，她在課堂上對各族裔小學生的熱情、自信和創造力讚不絕口。莊文怡還為學校提供了20萬元撥款，用於該校教育設施的更新換代。

布碌崙186小學以格拉斯通博士(Dr.Irving A. Gladstone School)命名，位於華人 聚居的班森賀，該校有不少華裔 小學生。在訪校期間，莊文怡在教室內為熱情的小學生朗讀了一本兒童讀物，並在課後留下來解答學生們提出的各種富有想像力和具有思考性的問題，其中一位學生問莊文怡，是否真有可能造出時光機。

「一位學生問我是否相信時光機會成為現實？說實話，以他們這樣的頭腦，如果有一天他們真的造出了時光機，我一點也不會感到驚訝」。莊文怡說，這些小學生的好奇心、創造力和自信讓她驚歎不已。莊文怡還大力稱讚學生的熱情參與。她指出，該校小學生的這些特質凸顯了投資教育和鼓勵他們從小參與公民活動的重要性。