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市議員莊文怡遭控攻擊等罪 無條件撤銷 不留案底

記者胡聲橋╱紐約報導
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去年10月15日，莊文怡在法院外受到支持者的歡迎。(本報檔案照)
去年10月15日，莊文怡在法院外受到支持者的歡迎。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)43區市議員莊文怡去年7月在抗議86街擬議遊民所動工的過程中曾遭逮捕和控罪。8日上午，莊文怡在其律師的陪同下再次出庭。當庭法官英格爾(David Ingle)表示，莊文怡通過了修復性司法計畫(restorative justice program)，現決定無條件撤銷對莊文怡的所有指控，而且不留案底。

法官英格爾稱，莊文怡和南布碌崙南區警署副警司狄加科默(Frank DiGiacomo)3月26日共同參加了修復性司法會晤，兩人同意「雙方都在為社區服務，考慮到雙方職業方面的互動，兩人認為可以向前邁進」。整個審理過程持續了不到十分鐘。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室的一位發言人8日在一份聲明中表示，「該案件通過修復性司法計畫得到解決，為對話、問責、和療癒創造了空間。這種解決方式基於受害者的意願和被告願意彌補的意願。這正是修復性司法的目的——解決傷害、促進理解、並支持共同向前」。

在去年7月17日86街擬建遊民所場址爆發的抗議遊民所活動中，共有九人被捕，其中餐館老闆阮成(Thanh Nguyen)和莊文怡被控罪。未遭控罪的七人在去年8月5日出庭後，被法官當庭無罪釋放，而且不立案、不罰款。阮成的案件在去年10月25日被撤銷，不留案底。莊文怡被指咬傷狄加科默的手臂，遭控攻擊、妨礙公務、非法集會、不當行為等罪名，她曾於去年10月15日以及今年1月27日和3月27日三次出庭，被告知案件延期審理。

指控被撤銷後，莊文怡發表聲明感謝社區所有人對她的關心和支持，「雖然我的法律訴訟今天已經結束，但是我們86街的遊民所還沒有聽到市府最終停建的消息，我會和大家一如既往地繼續戰鬥，直到這個強加給我們的遊民所被徹底停止」。

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