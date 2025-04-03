布碌崙華翁8大道走失 須按時服藥 家屬急尋

2日(周三)晚間，一名華裔長者江先生於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。由於江先生有高血壓需經常服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快尋得其下落。(家屬提供)

2日(周三)晚間，一名華裔長者於布碌崙 (布魯克林)6大道55街公園走失。家屬表示，江先生患有老年癡呆，對社區的路並不熟悉，過去也曾走失過，讓家人相當擔心。據了解，江先生有高血壓 需按時服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快找到他。

身高5呎5、體重約120磅的江先生在當晚7時走失，身穿黑色外套、棕色褲子、深藍色鞋子與棒球帽，且只會說福州話。江先生的外甥董先生透露，平時因叔叔有老年癡呆，家屬會讓其攜帶AirTag定位裝置、身分證件或是家人聯絡方式，但昨晚只是在太太陪同下去散步，身上什麼都沒有帶，讓家人備感焦急。

江先生雖平時活動範圍皆在8大道 一帶，但因不記得路也曾走到較遠的區域。此外，江先生三年前也曾走失過，但當時身上有攜帶家人電話紙條，被經過的外族裔民眾發現並告知家人。這次，由於家人無從得到江先生的蹤跡訊息，除了尋遍8大道第40至60街外，也已迅速報警且通報紐約大學朗格尼醫院和瑪摩利醫院，截止報導發出前都尚未獲得更新資訊。