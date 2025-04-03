我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指暴跌4.84% 道指崩逾1600點 那指創5年最大單日跌幅

通膨居高不下 專家推薦5穩健投資工具

布碌崙華翁8大道走失 須按時服藥 家屬急尋

記者馬璿╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2日(周三)晚間，一名華裔長者江先生於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。由於江先生有高血壓需經常服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快尋得其下落。(家屬提供)
2日(周三)晚間，一名華裔長者江先生於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。由於江先生有高血壓需經常服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快尋得其下落。(家屬提供)

2日(周三)晚間，一名華裔長者於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。家屬表示，江先生患有老年癡呆，對社區的路並不熟悉，過去也曾走失過，讓家人相當擔心。據了解，江先生有高血壓需按時服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快找到他。

身高5呎5、體重約120磅的江先生在當晚7時走失，身穿黑色外套、棕色褲子、深藍色鞋子與棒球帽，且只會說福州話。江先生的外甥董先生透露，平時因叔叔有老年癡呆，家屬會讓其攜帶AirTag定位裝置、身分證件或是家人聯絡方式，但昨晚只是在太太陪同下去散步，身上什麼都沒有帶，讓家人備感焦急。

江先生雖平時活動範圍皆在8大道一帶，但因不記得路也曾走到較遠的區域。此外，江先生三年前也曾走失過，但當時身上有攜帶家人電話紙條，被經過的外族裔民眾發現並告知家人。這次，由於家人無從得到江先生的蹤跡訊息，除了尋遍8大道第40至60街外，也已迅速報警且通報紐約大學朗格尼醫院和瑪摩利醫院，截止報導發出前都尚未獲得更新資訊。

董先生表示，若有看見在8大道周邊與江先生特徵符合的長者，希望能撥打(718)795-5329電話通知家屬。

2日(周三)晚間，一名華裔長者江先生於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。由...
2日(周三)晚間，一名華裔長者江先生於布碌崙(布魯克林)6大道55街公園走失。由於江先生有高血壓需經常服藥，家屬已經報警和聯絡周邊醫院，盼能盡快尋得其下落。(家屬提供)

8大道 布碌崙 高血壓

上一則

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

羊頭灣遊民所庭審延至5月 法官令淨空車道

羊頭灣遊民所庭審延至5月 法官令淨空車道
耗資700萬 霍楚宣布提高長島路口安全、流動性

耗資700萬 霍楚宣布提高長島路口安全、流動性
鋰電廠未審查選址住宅區 霍登控「同意之城」政策危害社區

鋰電廠未審查選址住宅區 霍登控「同意之城」政策危害社區
布碌崙博物館取消隨喜付費 將依穿著支付票價

布碌崙博物館取消隨喜付費 將依穿著支付票價

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%