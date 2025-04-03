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席開逾60桌 都斛同鄉會新春聯歡晚會

記者馬璿╱紐約報導
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美國都斛同鄉總會於布碌崙(布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉行新春聯歡晚會(記者馬璿╱攝影)
美國都斛同鄉總會於布碌崙(布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉行新春聯歡晚會(記者馬璿╱攝影)

美國都斛同鄉總會近日於布碌崙(布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉行新春聯歡晚會，帶來眾多表演與發放禮品，眾多社區領袖與民選官員與會。

晚會席開逾60桌，協會會員帶來舞蹈及舞龍舞獅表演。第17選區州參議員陳學理(Steve Chan)、第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧(Larry He)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、第38選區市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)等人皆到場慶賀。

同鄉會會長李群雄表示，組織多年來致力於服務鄉親並為會員謀福祉，透過春節宴會、雙親節、中秋節等佳節派發食物及紅包等福利，傳承眾多中華傳統文化。此外，李群雄也表示，協會過去為鼓勵華人參政，舉行多場選民登記，以及為候選人派發傳單等活動，他感謝義工團隊的積極參與多項活動，展現團結與奉獻。

晚宴除抽出包含iPad、iPhone、Apple Air電子產品等禮品外，另為九位今年考上大學與特殊高中的學子頒發獎學金與獎牌以茲鼓勵，也為80歲以上耆老發放紅包。

眾議員 布碌崙 春節

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