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市議員莊文怡攜66分局辦犯罪防治工作坊 宣導家庭學習安全守則

記者馬璿╱紐約報導
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市議員莊文怡與市警66分局合作舉行犯罪防治工作坊，宣導學子與家長可以共同學習的安全守則。(記者馬璿╱攝影)
市議員莊文怡與市警66分局合作舉行犯罪防治工作坊，宣導學子與家長可以共同學習的安全守則。(記者馬璿╱攝影)

近日，由於數間布碌崙(布魯克林)華社公立學校公告，有數名登記在冊的性犯罪者入住社區以提醒家長，卻引發恐慌。為此，市議員莊文怡與市警66分局合作舉行犯罪防治工作坊，宣導學子與家長可以共同學習的安全守則。

活動共有超過20組家長與孩子一同了解情況，而根據家長現場填寫的問卷，不論透過官方或是社群平台，大部分參與家長都希望能獲得社區內有性犯罪者的消息，但大多數人也表示這些資訊「讓他們感到焦慮與恐慌」。

市警66分局局長Lauren Wang表示，若孩子在路上遇到登記在冊的性犯罪者，避免與對方接觸，並告知家長或去周圍的店家尋求幫助，出行時也盡量以團體行動為主。而家長若擔憂孩子在社群軟體上與不明身分的人接觸，也可多多關注孩子互動的對象，若觀察到可疑人士透過網路接觸孩子，可以截圖或是拍照提供給轄區警局和青少年協調警員(YCO)以利調查。他也提到，現在孩子的生活離不開手機，但出門在外要更加留意周邊環境，若是發現自己被跟蹤或是察覺到危險，馬上撥打911或是到商家求助都是可以解圍的方法。

莊文怡表示，自己同樣也是公校學子的家長，她收到校方通知時也相當緊張，擔心四年級以上的孩子在無強制家長接送狀況下，出行安全也受到影響。但她也認為，接獲消息一則一喜一則一憂，好處是能讓家長更有防範意識，壞則是心中仍有擔憂，不過家長也能藉此機會教導孩子如何保護自身安全。

布碌崙第20學區委員會主席斯托(Steven Stowe)表示，上周開始公校家長陸續收到社區內有性犯罪者者的通知，但過去四年卻從未接獲，目前仍在釐清為何這些資訊現在才公開。他提到，雖然學校也是合法與依照程序告知，但可以想像家長們突然收到20幾個性犯罪者個人資料時的恐慌。

近期有多名家長陸續接獲學校，表示有數名登記在冊的性犯罪者入住社區，家長應更加注意...
近期有多名家長陸續接獲學校，表示有數名登記在冊的性犯罪者入住社區，家長應更加注意孩子人身安全。圖為其中一所公校發出的通知。(記者馬璿╱攝影)
市議員莊文怡與市警66分局合作舉行犯罪防治工作坊，宣導學子與家長可以共同學習的安...
市議員莊文怡與市警66分局合作舉行犯罪防治工作坊，宣導學子與家長可以共同學習的安全守則。(記者馬璿╱攝影)

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