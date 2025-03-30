台商會攜世華婦女會 座談創業專家教戰

紐約台灣商會與世界華人婦女企管協會大紐約分會29日主辦「創業財經實務座談會」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約台灣商會與世界華人 婦女企管協會大紐約分會29日主辦了一場「創業財經實務座談會」，活動邀請到連鎖餐飲企業家林慶甫、資深會計師白育青以及商業律師蔡璧徽擔任主講嘉賓，分享創業注意事項。

連鎖餐飲創辦人林慶甫以其22年開設41家門店的豐富經驗，剖析當前餐飲市場的現狀與發展趨勢。他回憶道，在千禧年留學時期，為了一杯珍珠奶茶需要專程前往法拉盛，而如今當地餐飲市場規模已增長超過100倍，僅奶茶店就超過40家，未來可能超過50家，市場競爭日趨白熱化。

面對這樣的市場環境，林慶甫特別強調選址的戰略性意義，建議創業者寧可選擇租金 較高但人流量大的黃金地段，也不要單純追求低成本而選擇偏僻位置。他還提醒創業者要特別注意各地法規差異，舉例說明在長島 申請裝修許可可能耗時長達27個月，遠比紐約市複雜，這些都需要提前做好規畫。

談到當前餐飲業面臨的挑戰，林慶甫表示，最大挑戰在於人力短缺。他回憶過去曾雇用不同族裔的員工，最終發現西語裔員工較為穩定。雖然他很想聘請華人員工，但無華人應徵，他以韓國烤肉店為例，表示洗碗工多由西語裔員工擔任，而部分員工甚至沒有合法身分，

在經營管理方面，林慶甫指出精準的產品定位至關重要，他認為一家成功的餐廳必須要有明確的招牌菜與特色菜組合，這樣才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。他特別提到，台菜餐廳的生存壓力日益加劇，因為沒有足夠的台灣顧客群體支持，使許多業者難以維持經營。

座談會上，白育青從財務角度分析創業初期的資金管理與稅務規畫，蔡璧徽則針對合約簽訂、智慧財產權保護等法律風險提供實務建議。主辦單位表示，未來將持續舉辦相關活動，協助僑商掌握市場趨勢，提升競爭力。