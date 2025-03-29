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8旬嫗收2萬元水費單 劉醇逸籲環保局負責

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約州參議員劉醇逸(中)和州眾議員布朗斯丁(右)近日發聲，要求市環保局撤銷向法拉盛老嫗開出的2萬多元水費帳單。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州參議員劉醇逸(中)和州眾議員布朗斯丁(右)近日發聲，要求市環保局撤銷向法拉盛老嫗開出的2萬多元水費帳單。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸和州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)近日發聲，要求紐約市環保局(Department of Environmental Protection)立即撤銷向法拉盛一位86歲老人開出的2萬多元的水費帳單，並讓她繼續合法、無憂地擁有住房所有權。

在28日的記者會上，劉醇逸表示86歲的麥高恩(Margaret McGowan)在法拉盛居住了50年，自2006年購房以來，每月水費一直穩定在85元左右，然而2024年1月她收到市環保局通知，要求補繳兩年累計達到2萬2818元水費及利息，相當於每月850元，足夠每月填滿10個標準游泳池。

在兩次申訴被拒後，麥高恩面臨水務委員會(Water Board)的最終申訴，讓她更擔心的是，市環保局近日通知可能對她的房產設置留置權。

兩位議員表示，市環保局曾回應稱，技術人員多次檢查確認設備運作正常，推測用戶家中存在嚴重漏水，並強調業主有責任維修漏水管道，修復後可能獲得費用減免。劉醇逸和麥高恩反駁稱，既沒有發現漏水證據，當局所謂「所有設備運轉正常」的說法也存在誤導和不實。

劉醇逸列出證據說，自2022年1月起，由於市環保局計量設備故障，該局就開始基於估算而非實際讀數向麥高恩收費。兩年的時間裡，當局既未進行實際讀數，也未修復設備，持續發出估算帳單，而在更換水錶後，麥高恩的水費立即恢復正常，這使漏水說法更站不住腳。

麥高恩無奈地表示，「作為市環保局50年的用戶，我從未遇到過這種情況，我感覺正在為不是自己的過錯受罰，真心希望市環保局能承擔責任，糾正這個錯誤。」

劉醇逸表示，麥高恩的遭遇是政府失職的典型案例，「錯誤難免會發生，但市環保局不僅沒有糾正錯誤或提供合理解釋，反而堅持站不住腳的立場。更令人憤慨的是，他們威脅要對這位誠實居民的房產設置留置權，這完全是在要求居民自證清白，而這對她或任何處於同樣困境的人來說都是不可能完成的任務。」

議員表示將持續跟進此情況，也鼓勵其他遇到類似問題的居民，發電郵至[email protected][email protected]聯繫。

麥高恩希望市環保局能承擔責任，糾正錯誤。(記者高雲兒╱攝影)
麥高恩希望市環保局能承擔責任，糾正錯誤。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 眾議員 紐約市

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