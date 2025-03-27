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市議員參選人盧詠姍訪中華公所 批現任作為有限

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠市議員參選人盧詠姍(左)，訪中華公所批現任馬泰作為有限。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠市議員參選人盧詠姍(左)，訪中華公所批現任馬泰作為有限。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠市議員參選人盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)26日拜訪紐約中華公所向僑界闡述政綱；她認為現任議員馬泰(Chris Marte)「作為有限」，並批評他許多行為與言論不符，稱自己才是最符合華埠利益的參選人。

盧詠姍現為曼哈頓第一社區委員會成員，曾任市警(NYPD)反恐部門政策與規畫主任。她說，包含華埠的市議會第一選區，需要領導者願意傾聽、積極合作並切實推動成果。

面對中華公所主席朱超然等人，盧詠姍表示，自2022年起代表華埠的馬泰多年間「對社區沒有做出多少實質的貢獻」。她以華埠旁的城區監獄(BBJ)為例，指馬泰在抗議之外未有作為，「從一開始，我們就不得不面對一座社區型監獄落戶華埠的現實，但它本可以規模更小和條件更好，而現在我們什麼都沒爭取到。他應該坐下來談判，為社區爭取更多。」

盧詠姍還表示，馬泰始終將可負擔住房稱為優先事項，但卻投票反對市長亞當斯(Eric Adams)的「同意之城」(City of Yes)住房計畫，「如果你連建房子都反對，那怎麼可能會有可負擔住房？他的一些行為讓人很困惑。」

同時，盧詠姍相信電單車應被立法要求登記和上牌，因其速度已和小型摩托車(Moped)相當。在華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞亡後，市議會在去年推出「陸瑞英法案」加強電單車監管，但馬泰未有支持。

針對朱超然等人不斷呼籲的柏路(Park Row)重開，盧詠姍表示，希望與市警合作探索，而非現任議員所表現的「抗議和憤怒」。她說，自己作為前雇員熟悉警局運作，也曾和現局長蒂池(Jessica S. Tisch)一同共事，因此對展開有效對話具備經驗。

她說，位於柏路的市警總局確需防範恐襲，但「表現合作的態度」或能帶來改變。此外，盧詠姍批評馬泰反對警察的立場，並認為華埠內設有過多遊民收容所和曼哈頓堵車費豁免有限「不公平」。

除了盧詠姍，另外兩名挑戰馬泰的民主黨人為律師科爾曼(Jess Coleman)和第一社委成員餘燕志(Eric Yu)。目前，盧詠姍所籌款項最多。她表示，尚未決定是否申請匹配資金(Matching Program)，但募款領先令自己有更多資源去提升認受度。

華埠 曼哈頓 堵車費

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