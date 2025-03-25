洋基27日大戰釀酒人 MTA派百年列車接客

紐約洋基隊將於27日重返布朗士(Bronx)迎戰密爾瓦基釀酒人隊。(記者尤昱程／攝影)

2024年美聯冠軍紐約洋基 隊將於27日(周四)重返布朗士(Bronx)迎戰密爾瓦基釀酒人隊。為方便各地球迷準時抵達球場觀戰，大都會 運輸署(MTA)將加開地鐵 與通勤鐵路班次，並由紐約交通博物館(New York Transit Museum)運行的百年復古列車，讓球迷重溫紐約早期地鐵風華。

兩列復古列車將於當天中午12時準時從大中央車站(Grand Central)4號線月台出發，直達洋基球場站(161 St-Yankee Stadium)，全程約25分鐘，不加收車費、無需預約，持地鐵票即可搭乘。不過此服務僅提供單程前往球場，無回程列車。

這列IRT Lo-V列車最早於1917年投入使用，擁有藤編座椅、吊扇與滑動式窗戶，重現20世紀初紐約地鐵氛圍；彩色列車則由多輛1960年代生產的車廂組成，包括知名的「紅雀列車」(Redbirds)與「藍鳥列車」(Bluebirds)，象徵地鐵歷史的不同時代。 百年復古列車將在洋基開幕戰當天從大中央車站4號線月台出發。(取自紐約交通博物館) 將在洋基開幕日限定運行。(取自紐約交通博物館)

通勤鐵路方面，從大中央車站乘北線鐵路(Metro-North)或地鐵4號線，約30分鐘內抵達球場。地鐵方面，4號線、B線與D線皆停靠洋基球場站，賽前將加強班次，B線僅在尖峰時段停靠，D線則在非尖峰時段每隔一班停車。非開幕日的夜間與周末比賽也將恢復「Yankee Clipper」直達列車服務。

市捷運局(NYC Transit)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，乘客可透過TrainTime App與MTA App查詢即時列車資訊與最佳路線規畫，建議提早出門，避開賽前人潮高峰，順利進場觀看開季首戰。

同日，紐約大都會隊(New York Mets)將在休士頓開啟2025球季，主場開幕戰則預計於4月4日(周五)，在法拉盛花旗球場(Citi Field)迎戰多倫多藍鳥隊(Toronto Blue Jays)。