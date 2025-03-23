市警總局重組 蒂池直接監督內部調查

NYPD疑似在前最高級別的制服警員總警司馬德雷(右)傳出性醜聞後進行內部重組，所有負責調查局內的性騷擾和歧視投訴，其報告將直接上交至紐約市警局長蒂池(中)。(本報檔案照)

據「每日新聞」報導，紐約市 警總局疑似在前最高級別的制服警員總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)傳出性醜聞後，進行內部重組，目前所有負責調查局內的性騷擾 和歧視 投訴，其報告將直接上交至紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)。

馬德雷去年底被指控以加班時間為交換向下屬巡官艾普斯(Quathisha Epps)索取性服務，隨即辭職並面臨地方和聯邦調查；當時馬德雷通過律師表示，自己與艾普斯發生「雙方自願的成人關係」，艾普斯也曾主動發送露骨視頻和照片給馬德雷。

在馬德雷的性醜聞公開後，蒂池便對警局進行審查，內容包含加班管理政策和程序，此外她還罷免了數十名高層官員，多人來自內部事務局(Internal Affairs Bureau)。

針對最近的這項內部重組，常代表警察客戶提出歧視指控的律師斯科拉(John Scola)表示，紐約市警的平等就業辦公室長期以來受到偏袒和操縱行為的困擾，處在保護當權者，而非追究他們責任的境地，「希望蒂池的直接監督能夠消除這種功能失調，解決內部不受控制的歧視和報復行為。」

另一方面，在馬德雷陷入醜聞期間負責監督平等就業辦公室的前副局長賈西亞(Wendy Garcia)，於上個月悄然接受了市懲教局(DOC)的新工作，一直到本月才公布消息；在內部重組過程中，許多以往的調查人員已從該辦公室中移除，並規定往後的報告和調查將置於蒂池的直接監督下，不過一名警察官員否認重組與馬德雷有關，並透露過去的運作結構被認為過時而被撤銷。

據悉賈西亞是市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)兄弟Carlos Rodriguez的前伴侶，羅格貴茲本人是市長亞當斯(Eric Adams)的忠實支持者，針對這一系列的發展，羅格貴茲從未發表過評論。