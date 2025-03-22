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「宰也街10號」印度裔作者用小說串連華埠歷史

記者許君達╱紐約報導
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以曼哈頓華埠為背景的歷史小說「宰也街10號」問世，印度裔作者瓦薩爾在華埠舉辦新書發布會。(記者許君達╱攝影)
以曼哈頓華埠為背景的歷史小說「宰也街10號」問世，印度裔作者瓦薩爾在華埠舉辦新書發布會。(記者許君達╱攝影)

以曼哈頓華埠為背景的歷史小說「宰也街10號」(No. 10 Doyers Street)日前問世，印度裔作者瓦薩爾(Radha Vatsal)近日在位於華埠的獨立書店「Yu & Me」舉辦新書發布會，介紹她在創作過程中的華埠歷史巡禮。

「宰也街10號」將一名虛構的印度裔女記者嵌入20世紀初發生在華埠的真實歷史背景中，講述這名記者在調查一起與華埠知名幫派分子麥德(Mock Duck)及其女兒的案件時，意外發現當時的市長竟然有一項拆除整個華埠的計畫。書中的故事發生於1900年代，除作為主角和串連者的女記者外，幾乎都是真實的歷史事件。甚至對於當時華埠的街道、景物和獨特風情，作者都予以翔實地描述。

宰也街位於華埠核心位置，如今商業繁榮，但在20世紀初曾為華埠幫派勢力交鋒的主戰場，有著一段血腥的歷史。瓦薩爾介紹，她在寫作過程中，曾多次前往華埠實地探訪，將歷史資料與當下的街道布局和樣貌結合起來，形成一幅基於現實卻又帶有一些想像色彩的故事背景。

作者瓦薩爾成長於印度孟買，在杜克大學獲得電影史博士學位，曾擔任電影製作人、政治寫手和獨立記者，現居紐約。她介紹，「宰也街10號」的創作始於2017年，動機來源於她對麥德的報導和歷史研究。當時她發現，有關這個傳奇人物的生平、以及與他相關的歷史事件令她印象深刻。

瓦薩爾回憶，當時她正在研究一起發生於有關兒童的案件，在找到一篇紐約時報1907年有關麥德與他六歲女兒的報導後，她發現，不僅麥德的故事令她好奇，當時報紙文章充滿種族主義和嘲諷色彩的表述也令讀者根本無法將注意力聚焦在歷史事實之上。由此作為起點，她花費了大量時間精力搜尋史料，試圖還原麥德的生平，以及同時代圍繞在他身邊的華埠歷史。

瓦薩爾表示，雖然對華人文化了解不算深刻，但同為少數族裔新移民，相似的經歷令她對華埠的歷史有種感同身受，且不難理解。

「宰也街10號」目前僅有英文版發行，作者還將於4月8日(周二)在位於華埠派克街(Pike St)1號的「心目華埠」(Think!Chinatown)活動中心舉辦讀者見面會。

華埠 印度 紐約時報

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