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數據顯示：堵車費實施後 周邊車流未顯著增加

記者許君達╱紐約報導
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數據顯示，曼哈頓堵車費開徵後，周邊主要繞行通道的車流量並沒有增加。圖為皇后區窄頸大橋。(記者許君達╱攝影)
數據顯示，曼哈頓堵車費開徵後，周邊主要繞行通道的車流量並沒有增加。圖為皇后區窄頸大橋。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓堵車費開徵兩個月來，最新的交通量數據顯示，取道收費區周邊的車流量並未出現顯著增加。這意味著，包括南布朗士在內的曼哈頓外圍社區在堵車費落槌前所擔心的，繞行車流增加汙染的現象並沒有出現，許多駕駛改乘了公共交通，因此，部分車流屬「消失」而非「轉移」至外圍區。

交通倡導組織Streets Blog近日公布了一組對比數據，對比了紐約市內的白石大橋(Whitestone Bridge)、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)、維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)在今年1月和2月、以及去年同期的車流量。數據顯示，2025年1月日均通過白石大橋的交通量為12萬1975輛，比上年同期增加約1800輛；但今年2月的日均通行量為12萬3939輛，比去年2月減少了2%。這一趨勢與窄頸大橋和維拉扎諾大橋的交通量變化吻合，均為1月同比略有增加，2月則同比下降。

與此同時，今年1月和2月，交通部門監測到的進入曼哈頓收費區的車輛也持續減少。區域規畫協會(Regional Plan Association)專家韋恩伯格(Rachel Weinberger)表示，雖然僅兩個月的數據量，令下結論為時尚早，但這兩組變量足以表明，「過境車輛繞行給南布朗士以及下東城、炮台公園城等社區帶來更多噪音和汙染」這個假設並沒有成立，一定程度上平息了部分反堵車費人士的擔憂。

根據數據所反饋的趨勢，堵車費開徵後，收費區內減少的車輛並非全部轉移到了外圍的繞行通道上，韋恩伯格認為，這部分車流屬於「消失」而非「轉移」，即有很多駕駛由於經濟壓力等種種原因，改乘了公共交通。MTA的統計數字一定程度上也印證了這一判斷：今年1月和2月，紐約市公共交通的客流量出現顯著增加。

據報導，MTA在堵車費政策評估階段曾根據模型預測，往返新澤西和長島的多數車輛會選擇繞行布朗士或史島以規避堵車費。不過事實上，根據本報此前報導中的計算方式，經哈德遜河隧道進入收費區並借道穿過曼哈頓的普通小型車輛，僅需多支付六元堵車費，如當日往返，僅需支付一次。然而如果經維拉扎諾、白石或窄頸大橋繞行，單程至少需要支付6.95元，且無論當日還是隔日往返，均沒有豁免額度。因此，繞行並不會比支付堵車費更省錢。

堵車費 曼哈頓 布朗士

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