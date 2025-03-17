王大宙贈書皇后區圖書館 還原真相 回顧文革與旅美藝術人生

王大宙新書「無問西東：我的藝術設計之旅」分享會在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由美國上海同鄉會舉辦的王大宙新書「無問西東：我的藝術設計之旅」分享會暨皇后區公共圖書館贈書儀式，近日在法拉盛 分館舉行。王大宙回顧文革、改革開放及旅美時期的藝術生涯，強調歷史可以被遺忘，但不能被竄改。

王大宙是知名藝術家及設計師，為上海華東師範大學設計學院首任院長，1985年自上海來美深造，先後獲紐約州立大學奧本尼分校美術碩士學位和普瑞特藝術學院工業設計碩士學位。他曾為迪士尼 、MTV 、雅詩蘭黛等國際知名品牌主持設計產品，並在上海美術館等舉辦生物藝術系列展，部分作品並被哈佛、耶魯等名校收藏。

王大宙在活動上介紹，近年來屬網紅打卡之地的上海「武康大樓」，是他出生與長大的地方，曾強占他家房產者，在一檔電視節目中，竟以受害者身分滔滔不絕回憶，竄改歷史，這堅定了他著書的想法，「歷史可以被忘卻，但不能被扭曲顛倒，還原歷史是義不容辭的真相」。

王大宙表示，書寫歷史要求準確公正，但人免不了自我塑造，因此在書寫有關自己的書時非常困難，他抱著糾結的心情，以文化大革命、改革開放、以及留美生涯三個階段，回溯過往的經歷。

他說，剛出生幾個月，父親被打成右派、美國特務，他也被貼上「狗崽子」標籤，經常被革命小將欺負，1973年父親暫時從牛棚解放出來後，被派去挖防空洞，每日雖拖著疲憊身軀，但只要天沒黑，便手把手在野外教他寫生，父親雖少提及留美往事，但也潛移默化傳遞美國樂觀的價值觀，這也成為他前進的「明燈」。

來到美國以後，王大宇在1991年接到為超人做設計的任務，當時，美國經濟低迷，房地產泡沫破裂，同期的超人漫畫也進入「黑鐵時代」，但地處低谷的人們，更把希望寄託在了超級英雄的身上。這時，他想到14世紀文藝復興，在設計上，也使得超人腳踏大地，而非懸浮太空 ，以神回歸到人，打造出更具親和力與人性化的英雄形象，「人性，才是創造的終極密碼」。

活動評議人、文化學者朱大可表示，他在文革期間與王有相似經歷，顛倒是非的虛假回憶是嚴重的問題，修復記憶、還原歷史真相是為不再重現苦難。談到王大宙作為話劇「於無聲處」的舞美設計，因話劇轟動而受到關注時，他則評述，在中國近代政治史上，文藝作品常被作為政治信號，文革從批判「海瑞罷官」開始，從「於無聲處」結束。「政治的沙塵暴落在每個人頭上，都是一座大山，而政治的一朵花掉落頭上，也是一生的希望」。