亞潮萌對談珍妮花 探討華人關切議題

州眾議員珍妮花(圖中)與亞潮萌主席朱雅婷(右二)及成員合影，對談涵蓋市政監督、教育與庇護所議題。(記者尤昱程╱攝影)

亞潮萌(AWA)主席朱雅婷(Yiatin Chu)16日邀請市公益維護人候選人、州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)對談，探討市政監督與華人關切議題。針對是否能在與市府合作的同時維持獨立監督職責的提問，她說，自己有推動政策的經驗，未來將優先考量市民利益。

朱雅婷表示，皇后區特殊高中 資源不足，學生需長途通勤，是許多家庭的困境。她指出，皇后區僅有一所特殊高中，錄取名額有限，與其他行政區相比，資源不足。她也提到，天才班(Gifted and Talented)錄取標準改變後，選拔方式變得主觀，影響學生與家長選擇。

珍妮花回應說，支持維持特殊高中入學考試(SHSAT)，並認為應恢復天才班測驗，以確保公平錄取。她說，標準化考試是客觀的錄取方式，但未說明如何推動相關政策。

亞潮萌成員關注「同意之城」(City of Yes)計畫的影響。珍妮花說，「同意之城」(City of Yes)計畫部分內容可再討論，部分地區的規畫應重新評估。她表示，過去曾向市府反映社區對發展計畫的擔憂，未來若當選，將持續關注。

庇護 所設置也是對談重點。珍妮花說，她已反對部分選址，認為市府應重新考量，以減少對居民與商業的影響。她表示，部分庇護所鄰近住宅、學校與地鐵站，影響當地生活品質。

針對與市長亞當斯(Eric Adams)及其團隊的關係，珍妮花說，自己曾與不同層級政府合作，以推動政策並取得成果，但這不影響她的監督角色。她說，「我與市長、市議會和州政府合作，因為這樣能推動事情發生，但如果他們做錯事，我也不會猶豫站出來。」