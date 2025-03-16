我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

台裔市府官員劉雅婷 榮獲漢米爾頓移民成就獎

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
下城歷史協會近日舉行漢米爾頓移民成就獎頒獎典禮，台裔市公共區域長劉雅婷(右)獲頒此殊榮。(記者劉梓祁╱攝影)
下城歷史協會近日舉行漢米爾頓移民成就獎頒獎典禮，台裔市公共區域長劉雅婷(右)獲頒此殊榮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓下城歷史協會(Lower Manhattan Historical Association)近日舉行「漢密爾頓移民成就獎」(Alexander Hamilton Immigrant Achievement Awards)頒獎儀式，以表彰入籍後對紐約市做出貢獻的移民人士；本年的獲獎名單中，包含來自台灣的市公共區域長劉雅婷(Ya-Ting Liu)。

自2016年設立該獎以來，多位華裔陸續獲得此殊榮，包括前華埠市議員陳倩雯、前紐約華裔美國退伍軍人會主席伍覺良以及華埠商業改進區行政總監陳作舟等。在頒獎典禮上，2022年得獎的陳作舟為劉雅婷頒發獎項，並介紹她的移民歷程與所取得的成就。

據介紹，劉雅婷七歲時隨父母從台灣赴美，目前在市長亞當斯(Eric Adams)政府中擔任公共區域長。根據市府信息，劉雅婷在履行此職務的同時，為分管營運事務的副市長(Deputy Mayor for Operations)兼任首席戰略官(Chief Strategy Officer)。

在進入市府工作前，劉雅婷曾在網約車公司「Via」擔任政府事務與政策總監，和在紐約選民保護聯盟(New York League of Conservation Voters)擔任可持續發展項目總監，並曾在倡議組織「多元交通」(Transportation Alternatives)擔任交通倡導總監。同時，她也曾為「三州交通倡導聯盟」(Tri-State Transportation Campaign)進行聯邦層面的政策倡導工作。

劉雅婷在致詞時感謝家人、同事與社區的支持，並闡述身為公共區域長的職責，即以行人的使用體驗為中心，推動城市景觀和街道環境的升級改善。她目前參與推進的專案包括百老匯大道(Broadway)改造、布碌崙(布魯克林)大橋下的「高譚公園」(Gotham Park)建設，以及州府共同推動的「通達華埠」(Chinatown Connections)項目等。

到場表達支持的有劉雅婷的丈夫，以及與她一同負責「通達華埠」的市經濟發展機構(EDC)社區關係負責人李金枝(Gigi Li)等人。

其他獲獎人來自新西蘭、波蘭和埃塞俄比亞，為Graeme Birchall、Daniel Libeskind和Marcus Samuelsson。

華埠 移民 華裔

上一則

紐約市周日迎50哩強風暴雨 民眾須預做防範

下一則

台灣女力文化之夜 籲性別平權
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

回應柏路重開 市府稱會加劇壅堵

回應柏路重開 市府稱會加劇壅堵
柏路維持關閉2月後 紐約市府稱重開將加劇擁堵

柏路維持關閉2月後 紐約市府稱重開將加劇擁堵
市府維持柏路關閉 華埠要求公開資訊

市府維持柏路關閉 華埠要求公開資訊
華埠7成商戶批堵車費砍客流量 不滿加劇租金壓力

華埠7成商戶批堵車費砍客流量 不滿加劇租金壓力

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」