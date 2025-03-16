台裔市府官員劉雅婷 榮獲漢米爾頓移民成就獎

下城歷史協會近日舉行漢米爾頓移民成就獎頒獎典禮，台裔市公共區域長劉雅婷(右)獲頒此殊榮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓下城歷史協會(Lower Manhattan Historical Association)近日舉行「漢密爾頓移民 成就獎」(Alexander Hamilton Immigrant Achievement Awards)頒獎儀式，以表彰入籍後對紐約市做出貢獻的移民人士；本年的獲獎名單中，包含來自台灣的市公共區域長劉雅婷(Ya-Ting Liu)。

自2016年設立該獎以來，多位華裔 陸續獲得此殊榮，包括前華埠 市議員陳倩雯、前紐約華裔美國退伍軍人會主席伍覺良以及華埠商業改進區行政總監陳作舟等。在頒獎典禮上，2022年得獎的陳作舟為劉雅婷頒發獎項，並介紹她的移民歷程與所取得的成就。

據介紹，劉雅婷七歲時隨父母從台灣赴美，目前在市長亞當斯(Eric Adams)政府中擔任公共區域長。根據市府信息，劉雅婷在履行此職務的同時，為分管營運事務的副市長(Deputy Mayor for Operations)兼任首席戰略官(Chief Strategy Officer)。

在進入市府工作前，劉雅婷曾在網約車公司「Via」擔任政府事務與政策總監，和在紐約選民保護聯盟(New York League of Conservation Voters)擔任可持續發展項目總監，並曾在倡議組織「多元交通」(Transportation Alternatives)擔任交通倡導總監。同時，她也曾為「三州交通倡導聯盟」(Tri-State Transportation Campaign)進行聯邦層面的政策倡導工作。

劉雅婷在致詞時感謝家人、同事與社區的支持，並闡述身為公共區域長的職責，即以行人的使用體驗為中心，推動城市景觀和街道環境的升級改善。她目前參與推進的專案包括百老匯大道(Broadway)改造、布碌崙(布魯克林)大橋下的「高譚公園」(Gotham Park)建設，以及州府共同推動的「通達華埠」(Chinatown Connections)項目等。

到場表達支持的有劉雅婷的丈夫，以及與她一同負責「通達華埠」的市經濟發展機構(EDC)社區關係負責人李金枝(Gigi Li)等人。

其他獲獎人來自新西蘭、波蘭和埃塞俄比亞，為Graeme Birchall、Daniel Libeskind和Marcus Samuelsson。