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MIT中國教授黃亞生 加入亞洲協會研究院

記者劉梓祁╱紐約報導
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MIT中國教授黃亞生，受邀加入亞洲協會研究院擔任高級研究員。(亞洲協會提供)
MIT中國教授黃亞生，受邀加入亞洲協會研究院擔任高級研究員。(亞洲協會提供)

亞洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)旗下的中國問題研究中心(CCA)14日宣布，邀請黃亞生(Yasheng Huang)擔任「中國經濟與科技領域非駐地榮譽高級研究員」。

博士黃亞生現任麻省理工學院史隆管理學院(MIT Sloan School of Management)環球經濟與管理領域的教授(Epoch Foundation Professor)。他曾於密西根大學及哈佛商學院任教，並在麻省理工學院創立「中國實驗室」、「東盟實驗室」等項目。

在學術生涯中，黃亞生獲得多項研究經費與獎助，包括史隆基金會研究經費、威爾遜學人計畫、沃爾瑪基金會研究經費和史丹佛大學「全國學人」獎助(National Fellowship)等。「全國亞洲研究計畫」(National Asia Research Program)也曾表彰其為中國專注於政策相關研究最傑出的學者之一。

除學術研究外，黃亞生曾擔任世界銀行(World Bank)、亞洲開發銀行(Asian Development Bank)及經合組織(OECD)的顧問。此外，他也是亞裔學者論壇(Asian American Scholar Forum)的創始成員及現任主席，致力於倡導開放科學、維護權益並提升亞裔學者福祉。

黃亞生曾出版多個書籍作品，近期新作「東方的興衰：考試制度、威權體制、穩定與科技如何推動中國成功，又為何可能導致其衰落」，獲「外交事務」(Foreign Affairs)評為2023年度最佳書目之一。據介紹，他的下一部作品將聚焦於中國經濟改革史。

「我們對黃亞生教授的加入感到振奮。他對中國政治經濟、科技發展以及美中關係等領域有深入見解，堪稱翹楚」，CCA聯合創辦人兼常務董事錢鏡(Jing Qian)表示，「他的專業知識和洞見，結合多年於學界、政府部門及非政府組織的實務經驗，將為本中心的研究注入更深層的思考。」

麻省理工學院 亞裔 沃爾瑪

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