我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

大都會台灣日5月登場 4/30前早鳥票優惠

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會14日舉辦記者會，宣布第20屆大都會台灣日將於5月24日在花旗球場登場。(記者高雲兒╱攝影)
紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會14日舉辦記者會，宣布第20屆大都會台灣日將於5月24日在花旗球場登場。(記者高雲兒╱攝影)

紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會14日舉辦記者會，宣布第20屆大都會台灣日將於5月24日(周六)晚間7時在花旗球場舉行，屆時紐約大都會隊將迎戰洛杉磯道奇隊；主辦單位邀請旅美台灣人齊聚球場，慶祝這一重要時刻。

大都會台灣日是北美首個結合職業運動球隊與台灣社團的活動，旨在透過棒球運動凝聚旅美台灣人的向心力。今年適逢20周年，主辦單位聯合超過20個台美僑胞社團，擴大舉辦慶祝活動。

此次活動提供三種早鳥票價選擇，為210元、150元和80元，共計1300張球票。每位購票者將獲贈台灣日的球帽、球衣與福袋三套件，並有機會抽中華航與長榮航空提供的紐約台北來回經濟艙機票。

購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農莊以及UniBread烘焙。主辦方表示，這些套餐不僅讓球迷享受精彩的棒球賽事，還能品嚐到地道的台灣美食，為活動增添更多樂趣與家鄉味。主辦單位提醒，台灣日早鳥票優惠將於4月30日截止。

球票、贈品以及選購的小吃將於5月17日在僑教中心及5月24日在Tangram中庭發放。此外，前1萬5000名進場的球迷還將獲得大都會投手千賀滉大的34號球衣。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，今年比賽備受矚目，紐約大都會隊與洛杉磯道奇隊去年在國聯冠軍賽中相遇，今年兩隊均有超級球星加入，預計比賽將更加精彩；而台灣人對棒球的熱愛有目共睹，大都會台灣日的初衷正是透過棒球運動彰顯對台灣的熱愛。

此外，主辦單位延續過去兩年的傳統，將頒發「社區無名英雄獎」，表揚在社區中默默奉獻的無名英雄，並呼籲大家推薦合適人選。唱國歌時，將指定不超過850人到場內外野區參與。

此次活動獲得25個協辦單位支持，包括紐約台灣會館、大紐約台灣同鄉會、台灣會館老人會、全美台灣同鄉會美東地區、北澤西台灣同鄉會、紐澤西同鄉會、紐約世華工商婦女企管協會、紐澤西世華工商婦女企管協會、國立政治大學美東校友會、美東淡江校友會、美東台灣人露營團、紐約幼獅管絃樂團、台灣大專校友會聯誼會、台美菁英協會（TAP-NY）、Taiwan Fest、Hello Taiwan、大紐約區學聯、美東華人學術聯誼會、屏東同鄉會、茗茶品酒公益協會、中國工程師學會大紐約分會、大紐約客家會、紐澤西中美學術學會、長島文協中文學校與NYDetour。個人購買早鳥票可聯繫以上單位，社區團體購票也開放。

購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農...
購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農莊以及UniBread烘焙。(記者高雲兒╱攝影)
購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農...
購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農莊以及UniBread烘焙。(記者高雲兒╱攝影)
每位購早鳥票者將獲贈台灣日三套件，包括球帽、球衣與福袋。(記者高雲兒╱攝影)
每位購早鳥票者將獲贈台灣日三套件，包括球帽、球衣與福袋。(記者高雲兒╱攝影)

大都會 道奇 洛杉磯

上一則

中華民國無任所大使劉柏君訪NHL 談女性參與體育

下一則

回應柏路重開 市府稱會加劇壅堵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

霍楚赴白宮爭取堵車費 川普要求紐約放行一條瓦斯管道

霍楚赴白宮爭取堵車費 川普要求紐約放行一條瓦斯管道
3/17聖派翠克節 體驗紐約愛爾蘭風情 15萬人上街狂歡

3/17聖派翠克節 體驗紐約愛爾蘭風情 15萬人上街狂歡
紐約生活╱虛報開銷就是逃稅 會計師解答：如何知道自己是少報還是多報

紐約生活╱虛報開銷就是逃稅 會計師解答：如何知道自己是少報還是多報
紐約市議會通過 恢復市民卡即日辦理

紐約市議會通過 恢復市民卡即日辦理

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯