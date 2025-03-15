大都會台灣日5月登場 4/30前早鳥票優惠

紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會14日舉辦記者會，宣布第20屆大都會台灣日將於5月24日在花旗球場登場。(記者高雲兒╱攝影)

紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會14日舉辦記者會，宣布第20屆大都會 台灣日將於5月24日(周六)晚間7時在花旗球場舉行，屆時紐約大都會隊將迎戰洛杉磯道奇 隊；主辦單位邀請旅美台灣人齊聚球場，慶祝這一重要時刻。

大都會台灣日是北美首個結合職業運動球隊與台灣社團的活動，旨在透過棒球運動凝聚旅美台灣人的向心力。今年適逢20周年，主辦單位聯合超過20個台美僑胞社團，擴大舉辦慶祝活動。

此次活動提供三種早鳥票價選擇，為210元、150元和80元，共計1300張球票。每位購票者將獲贈台灣日的球帽、球衣與福袋三套件，並有機會抽中華航與長榮航空提供的紐約台北來回經濟艙機票。

購買早鳥票的民眾還可以加25元購買台灣特色套餐，選擇包括阿忠滷味、福勉台菜、老農莊以及UniBread烘焙。主辦方表示，這些套餐不僅讓球迷享受精彩的棒球賽事，還能品嚐到地道的台灣美食，為活動增添更多樂趣與家鄉味。主辦單位提醒，台灣日早鳥票優惠將於4月30日截止。

球票、贈品以及選購的小吃將於5月17日在僑教中心及5月24日在Tangram中庭發放。此外，前1萬5000名進場的球迷還將獲得大都會投手千賀滉大的34號球衣。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，今年比賽備受矚目，紐約大都會隊與洛杉磯道奇隊去年在國聯冠軍賽中相遇，今年兩隊均有超級球星加入，預計比賽將更加精彩；而台灣人對棒球的熱愛有目共睹，大都會台灣日的初衷正是透過棒球運動彰顯對台灣的熱愛。

此外，主辦單位延續過去兩年的傳統，將頒發「社區無名英雄獎」，表揚在社區中默默奉獻的無名英雄，並呼籲大家推薦合適人選。唱國歌時，將指定不超過850人到場內外野區參與。