增強全球女性領導力會議 紐約召開

青年與婦女代表13日在會上就氣候變遷、性別歧視等問題進行小組討論。(記者范航瑜╱攝影)

適逢「北京宣言」和「行動綱要」30周年，第69屆聯合國 婦女地位委員會(CSW69)於即日起至21日(周五)在聯合國總部舉行。期間，由塞內加爾常駐聯合國代表團、非洲復興聯盟(ARDN)及世界夫人基金會聯合主辦的「增強全球女性領導力，應對氣候變化」高級別會議13日在紐約召開，探討女性在全球氣候行動中的關鍵角色及挑戰，並呼籲加強性別平等政策，推動全球氣候治理變革。

會上，青年與婦女代表就氣候變遷 、性別歧視 等問題進行小組討論。聯合國人口基金(UNFPA)、聯合國環境規畫署(UNEP)、聯合國教科文組織(UNESCO)、全國非洲裔婦女委員會(NCNW)、西南政法大學人權研究院(SWUPL)等機構作為合作夥伴，參加了此次活動。

聯合國常務副秘書長穆罕默德(Amina Mohammed)透過視頻致辭，強調女性在氣候應對中的核心作用及制定性別響應政策的必要性。她指出，盡管全球在性別平等與氣候治理方面取得進展，女性仍面臨較為嚴重的風險，包括糧食短缺、水資源匱乏及性別暴力。

世界夫人基金會創始人黃安妮(Anni Huang)表示，「賦權女性參與氣候治理不是選擇，而是必須。這場會議將成為全球行動的催化劑，凝聚各方力量，推動女性在可持續發展進程中發揮更大作用。」