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增強全球女性領導力會議 紐約召開

記者范航瑜╱紐約報導
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青年與婦女代表13日在會上就氣候變遷、性別歧視等問題進行小組討論。(記者范航瑜╱攝影)
青年與婦女代表13日在會上就氣候變遷、性別歧視等問題進行小組討論。(記者范航瑜╱攝影)

適逢「北京宣言」和「行動綱要」30周年，第69屆聯合國婦女地位委員會(CSW69)於即日起至21日(周五)在聯合國總部舉行。期間，由塞內加爾常駐聯合國代表團、非洲復興聯盟(ARDN)及世界夫人基金會聯合主辦的「增強全球女性領導力，應對氣候變化」高級別會議13日在紐約召開，探討女性在全球氣候行動中的關鍵角色及挑戰，並呼籲加強性別平等政策，推動全球氣候治理變革。

會上，青年與婦女代表就氣候變遷、性別歧視等問題進行小組討論。聯合國人口基金(UNFPA)、聯合國環境規畫署(UNEP)、聯合國教科文組織(UNESCO)、全國非洲裔婦女委員會(NCNW)、西南政法大學人權研究院(SWUPL)等機構作為合作夥伴，參加了此次活動。

聯合國常務副秘書長穆罕默德(Amina Mohammed)透過視頻致辭，強調女性在氣候應對中的核心作用及制定性別響應政策的必要性。她指出，盡管全球在性別平等與氣候治理方面取得進展，女性仍面臨較為嚴重的風險，包括糧食短缺、水資源匱乏及性別暴力。

世界夫人基金會創始人黃安妮(Anni Huang)表示，「賦權女性參與氣候治理不是選擇，而是必須。這場會議將成為全球行動的催化劑，凝聚各方力量，推動女性在可持續發展進程中發揮更大作用。」

主辦方特別表彰多位在女性權力與社會正義領域具有突出貢獻的領袖。全國非洲裔婦女委員會總裁Shavon Arline Bradley及董事會主席Lois Keith獲頒殊榮，另有五位來自不同領域的代表人物也獲表彰，包括世界女性教育貢獻獎得主李燕、世界中醫藥健康貢獻獎得主張德超、世界文化藝術成就獎得主房飛、亞洲首位登頂珠穆朗瑪峰的盲人登山者張洪，以及世界公益慈善貢獻獎得主王海翔。

世界夫人基金會創始人黃安妮(右二)強調，賦權女性參與氣候治理不是選擇，而是必須。...
世界夫人基金會創始人黃安妮(右二)強調，賦權女性參與氣候治理不是選擇，而是必須。(記者范航瑜╱攝影)

聯合國 氣候變遷 歧視

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