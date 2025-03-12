莊文怡攜社區組織 8大道派送食物

市議員莊文怡攜手社區機構8大道派發食物。(莊文怡辦公室)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡攜手紐約大都會韓裔社區服務組織(Korean Community Services of Metropolitan New York)和美國都斛同鄉總會，近日在布碌崙8大道 舉行了食物派送活動，為各族裔家庭、尤其是華裔 家庭送上了新鮮和有營養的食物。

此次食物派送在8大道交60街舉行。食物派送現場人頭攢動，各族裔民眾聞訊而來，排長隊領取新鮮食物。市議員莊文怡表示，隨著通膨不斷推高日常必需品的價格，社區中有太多家庭被迫在購買食物和支付其他必需品之間做出艱難的選擇，「我們社區的任何人都不應該挨餓，我致力於確保我們最脆弱的鄰居，無論他們的背景如何，都能獲得新鮮和富有營養的食物」。

莊文怡說，受惠最多的是華裔家庭，但當天也有不少其他族裔者來領取食物。活動展示了多元化社區的力量，來自不同文化和背景的人們聚集在一起，互相幫助扶持，「在我們這樣一個多元化的社區，這樣的時刻提醒我們，同情和慷慨超越了語言、國籍和文化」。

美國都斛同鄉總會負責人之一王偉明帶著同鄉會會員趕到現場，協助警員維持秩序，為過往的居民登記選民。王偉明表示，能通過自己和會員的努力為社區居民減輕一些生活壓力，他感到很高興與滿足。