8大道臨街華人住宅 窗戶遭子彈射穿 現場未找到彈殼

8大道華人住宅遭槍擊射穿窗戶。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道 9日上午發生一起槍擊 事件。一顆子彈打穿了一戶臨街華裔住宅的窗戶。接到報警的警員迅速趕到現場展開調查，但警方沒在現場找到子彈殼，這起槍擊事件造成了一定的財產損失，但也沒有造成任何人員傷亡。

據悉，警方在9日上午大約9時14分接到8大道51街815號發生一起槍擊案的報警，隨後轄管的市警66分局派出大批警員到現場調查，同時警方的應急服務小組(Emergency Service Unit)警員也趕到現場支援。

事發地點位於8大道交51街附近，緊鄰8大道路口，是8大道最繁忙的路段之一。路兩側有華人 餐館、雜貨店、網吧、寺廟、KTV和髮廊等，平日很是熱鬧。事發建築一樓有保險公司和髮廊等華裔商戶，二樓則為居民住宅。

相關目擊視頻顯示，一處華人住宅二樓的臨街窗戶上有很明顯的一處彈痕。一些警員隨即進入遭槍擊住宅取證調查，了解情況；另一些警員在現場搜尋，仔細查看案發地點附近的路面、人行道、樹坑和車輛停泊處；還有一些警員則進入附近住宅詢問，試圖找到有關此案的任何蛛絲馬跡。

經過一番調查取證後，警方初步判斷子彈可能來自街對面建築的屋頂上。儘管警員們努力搜索，但在案發現場及附近沒有找到任何子彈殼。警方仍在繼續對案件詳情和事發原因進行調查。令人慶幸的是，案件發生時，街上的商家尚未開門營業，行人也較稀少，住宅遭槍擊受到了一定受損害，但沒有人被子彈打中，無人傷亡。