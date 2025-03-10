華男維拉扎諾大橋驚魂 對面車道飛來木板 砸爛擋風玻璃

鄧姓華男開車過維拉扎諾大橋，一塊木板即將砸到車窗。(ABC news)

一名布碌崙 (布魯克林 )華男日前在大風天氣中駕車跨越維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)時，從對面車道的一輛皮卡上突然飛來一塊木板，直接砸到這名華男駕駛車輛的擋風玻璃上，將玻璃砸爛。事發後，這名華男沉著冷靜地將車開到安全的地方，所幸無人受傷。這一切都被行車記錄儀拍了下來。

這起事件發生在5日，當時一名鄧姓華男(David Deng)開車帶著他的家人，正從上層橋面跨越維拉扎諾大橋，前往史島參加一個葬禮。錄像顯示，當時對面車道停著一輛白色皮卡，其駕駛已經下車，正站在皮卡後面，試圖固定一塊木板，無奈當時風速太大，這塊木板從白色皮卡的裝貨區越過駕駛的頭頂，飛向鄧姓華男車輛的擋風玻璃，將擋風玻璃砸碎。砸碎的玻璃並沒有從車窗上掉落，而是正好擋住了鄧姓華男的視線。

「我完全驚呆了」，鄧姓華男在接受採訪時告訴媒體，「我很清楚當時發生了什麼事。我們每個人都很震驚，我們都在想，我們該怎麼辦」？突發意外，鄧姓華男並沒有慌張，他在這次意外事故中竟然保持了驚人的冷靜。

「碎玻璃掉落在我們的衣服上和車座位上」，鄧姓華男說，「當時明智的辦法就是繼續開車，找到一個安全的地方停下來」。鄧姓華男被碎裂的玻璃擋住了視線，但他知道自己的前後和右方都是車，他當時沒有在維拉扎諾大橋上停車，而是幾乎在盲駕的情況下越過大橋，到達史島後，才找了一個地方停車，檢查人員和車輛的安全狀況。幸運的是，這起事故沒有造成人員受傷，鄧姓華男最後還帶著家人參加了葬禮。