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紐約州去年消費投訴 集中零售、租房、汽車

記者許君達╱紐約報導
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州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日發布2024年度消費者投訴十大榜單，其中投訴最集中的領域包括零售業、租房市場和汽車市場。與上一年度的數據相比，三大消費者最不滿意的領域投訴數量和排名均無顯著差異，但與網路和數據相關的投訴超過了信貸領域，排名第四。

州檢察長辦公室去年全年接獲的零售業投訴數量為5150件，比去年同期有所減少，其中投訴最集中的問題包括價格欺詐和信用卡違法收費。詹樂霞說，紐約州法禁止企業在緊急情況出現導致市場混亂時，業者抬高售價不法營利。

比如，去年年末開始爆發的禽流感疫情導致全美雞蛋和禽肉價格飆升，但紐約州的消費者有權向明顯超出合理界限的漲價說不。而對於刷卡的消費者，紐約州法要求業者如加收信用卡手續費，必須張貼聲明或在報價中明確告知顧客。

投訴排名第二至第五的領域分別為租房市場、汽車市場、互聯網服務和金融信貸市場，接獲的投訴數量差距不大，均在3500至3900起之間。在租房市場中，投訴較為集中的問題為押金。州檢察長辦公室提示，擁有六個或更多單元的房東必須將租戶的押金存入州內銀行的有息帳戶中，並按現行利率支付利息；而在租戶退搬出後的14日內，房東必須退還押金，如需從押金中扣除損壞賠償，房東必須提供一份明細收據，如果未能在租客搬出14日內出示收據，則租戶有權索回全額押金。

網路欺詐在本年度的投訴數量有所上升。其中最嚴重的問題在於「帳戶接管」，即詐騙者使用不法方式竊取用戶的帳戶信息後，將密碼更改，使受害者無法再登入自己的帳戶，而不法者則可竊取受害人的個人身分信息和隱私消息，欺詐受害人的聯繫人、盜刷信用卡或進行其他惡意行為。檢察長辦公室建議網路用戶除了加強密碼保護和身分驗證外，還要開啟帳戶變更通知、使用防病毒軟體，並使用網站https://haveibeenpwned.com/檢查自己的帳戶洩漏情況。

榜單中其他投訴較為集中的領域還包括客戶服務、公用事業欺詐、裝修欺詐、訂閱取消困難以及旅行退款低效等。

紐約州 零售業 禽流感

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