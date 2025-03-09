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經文處便利華埠民眾首於中華公所辦領務

記者范航瑜╱紐約報導
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活動開放前便已排起長隊，民眾多以更換護照為主。(記者范航瑜╱攝影)
活動開放前便已排起長隊，民眾多以更換護照為主。(記者范航瑜╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處8日在中華公所辦理行動領務，這是經文處首次於該地點提供護照辦理服務，能就近為需要的民眾申換護照並驗證文件。

活動原訂下午1時30分開始，時長一小時，但未開放前便已排起長隊，大多前來的民眾都是以護照換發為主，於是經文處提前啟動了服務。經文處領務組副組長游智雅表示，當天預計有50至60人辦理業務。

這是經文處首次在中華公所辦理行動領務，過去類似服務主要在法拉盛台灣會館與新澤西地區進行。游智雅表示，此舉旨在擴大服務範圍，便利居住在華埠一帶的僑胞，尤其是對於行動不便的老人而言，「他們不必特地前往中城辦公室，減少舟車勞頓、更加方便。」

家住布碌崙(布魯克林)的郭女士表示，她以往都前往曼哈頓42街經文處辦公室辦理護照，此次在報紙上得知相關資訊，剛好自己護照過期，便選擇就近到曼哈頓華埠辦理，「這裡離我家更近，我也熟悉中華公所環境。經文處的服務很周到，很感謝他們的到來。」

游智雅透露，經文處將於4月11日(周五)於法拉盛台灣會館辦理行動領務，接下來還計畫前往新澤西、賓州的匹茲堡等地，詳細資訊及更多活動可查詢經文處官網roc-taiwan.org/usnyc。

駐紐約台北經濟文化辦事處8日在中華公所辦理行動領務。(記者范航瑜╱攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處8日在中華公所辦理行動領務。(記者范航瑜╱攝影)
這是經文處首次在中華公所辦理行動領務，過去類似服務主要在法拉盛台灣會館與新澤西地...
這是經文處首次在中華公所辦理行動領務，過去類似服務主要在法拉盛台灣會館與新澤西地區進行。(記者范航瑜╱攝影)

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