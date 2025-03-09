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關稅影響紐約都會區進出口貿易 恐衝擊消費

記者馬璿╱紐約報導
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紐約州主計長狄拿波利近日發布報告指出，紐約作為全美最大的商品進出口樞紐，現在的關稅政策變動將對當地企業與消費者帶來潛在負面影響。(州主計長辦公室提供)
紐約州主計長狄拿波利近日發布報告指出，紐約作為全美最大的商品進出口樞紐，現在的關稅政策變動將對當地企業與消費者帶來潛在負面影響。(州主計長辦公室提供)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近日發布報告指出，2023年紐約市都會區的進口貨物總值超過1030億元，占全紐約州進口總值的69%，其中來自歐洲的商品價值最高，在所有地區中占比最大。同要作為進口來源的加拿大，一旦美加爆發關稅戰，從加拿大進口的商品價格勢必應聲上漲，衝擊紐約市民生消費。他表示，紐約市作為全美最大的商品進出口樞紐，現在的關稅政策變動，將會對當地企業與消費者帶來潛在負面影響。

狄拿波利補充，關稅可能推高生產與消費成本，為本地企業帶來更大的營運壓力。但這些變化對地方與全國經濟的影響仍難以衡量，需要時間觀察。報告也指出，美國對部分國家的關稅政策已經引發報復措施，對方未來恐會進行反制，將影響如醫療、零售與製造等產業，可能面臨成本上升或市場萎縮的風險，餐飲業者也可能因進口商品價格上漲而營運成本增加，進一步壓縮利潤。

根據國際貿易管理局(ITA)，2023年紐約州進口總額達1572億元，約占全美5%。根據美國交通統計局的商品流動數據估算，2023年紐約市大都會區包含長島及哈德遜谷部分等郡從國外進口超過1030億元商品，其中歐洲為紐約市進口商品的最大來源，占進口總額約31%、東亞則為全美最大進口來源，占全國進口總值的25%以上(7472億美元)，加拿大則約占紐約州內都會區總進口值的16%。

從商品類別來看，紐約市大都會區進口最多的類別為如醫療設備等製造類商品，約占總進口值的38.4%，其次為紡織與皮革製品、電子產品及機械設備。

此外，紐約-紐瓦克-澤西市都會區在2023年的出口總額超過1060億元，主要出口貿易夥伴是加拿大和瑞士，各占總出口額的12%以上，香港、墨西哥和英國也是主要出口市場。在出口商品方面，製造產品占比超過四分之一，而初級金屬、化學品以及電腦和電子產品的出口額均超過100億元，而依賴出口的這些產業企業，可能會面臨市場萎縮或需要調整策略，將生產轉向國內市場。

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