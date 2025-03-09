國際獅子會法拉盛分會辦敬老大會 500耆老參與
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國際獅子會法拉盛分會日前在法拉盛舉辦一年一度的敬老大會，吸引了500位耆老參與，其中包括17位年齡超過90歲的長者，最高齡者更達103歲。活動現場充滿溫馨與歡樂，耆老們不僅觀賞了精彩的文藝演出，還收到了精美的禮物和紅包，度過了一個難忘的下午。
國際獅子會法拉盛分會會長郭至隆表示，敬老大會是獅子會一年一度的敬老尊賢活動，旨在表達對長者的敬意與感謝。每位65歲以上的耆老都收到了一份裝有精美禮物的袋子，還特別訂製了特大號放大鏡，贈送給每位長者，方便他們閱讀書籍。
本次宴會得到了社區各界的熱心支持，捐款總額超過7000元，著名企業家徐朱留弟慷慨捐款1000元、急難救助協會會長王金智捐款1000元、主辦敬老大會的前會長楊再勵則捐款500美元。花旗餅屋負責人、前會長殷仁琪捐贈500個壽桃、翁氏集團ADJ護理公司捐贈500個禮物袋、創會會長張寶華也捐款500元。另外，徐朱留弟特別為三位超過100歲和14位超過90歲的長者派紅包，祝福他們身體健康。
活動當天，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務處副處長顧雅明等人出席，感謝耆老們對社會的貢獻。當天的文藝演出環節也十分精彩，獅子會前會長王寶君、周經皓以及台灣會館老人中心快樂合唱團等個人和團體帶來了歌舞表演。
國際獅子會法拉盛分會自1987年成立以來，長期致力於社區慈善事業，扶貧幫困，特別是在新冠疫情期間，向社區捐贈了大量食品，展現了獅子會的社會責任感。此外，該會還注重培養年輕一代的公益精神，鼓勵他們參與社區服務，將獅子會樂善好施的精神代代相傳。從去年12月起，獅子會已舉辦了五場專題講座，內容涵蓋遺產規畫、家庭理財、老年人防跌倒及平衡處理等，為社區長者提供了實用的生活指導。
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