國際獅子會法拉盛分會辦敬老大會 500耆老參與

國際獅子會法拉盛分會日前在法拉盛舉辦一年一度的敬老大會，吸引了500位耆老參與。(主辦方提供)

國際獅子會法拉盛 分會日前在法拉盛舉辦一年一度的敬老大會，吸引了500位耆老參與，其中包括17位年齡超過90歲的長者，最高齡者更達103歲。活動現場充滿溫馨與歡樂，耆老們不僅觀賞了精彩的文藝演出，還收到了精美的禮物和紅包，度過了一個難忘的下午。

國際獅子會法拉盛分會會長郭至隆表示，敬老大會是獅子會一年一度的敬老尊賢活動，旨在表達對長者的敬意與感謝。每位65歲以上的耆老都收到了一份裝有精美禮物的袋子，還特別訂製了特大號放大鏡，贈送給每位長者，方便他們閱讀書籍。

本次宴會得到了社區各界的熱心支持，捐款總額超過7000元，著名企業家徐朱留弟慷慨捐款1000元、急難救助協會會長王金智捐款1000元、主辦敬老大會的前會長楊再勵則捐款500美元。花旗餅屋負責人、前會長殷仁琪捐贈500個壽桃、翁氏集團ADJ護理公司捐贈500個禮物袋、創會會長張寶華也捐款500元。另外，徐朱留弟特別為三位超過100歲和14位超過90歲的長者派紅包，祝福他們身體健康。

活動當天，國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務處副處長顧雅明等人出席，感謝耆老們對社會的貢獻。當天的文藝演出環節也十分精彩，獅子會前會長王寶君、周經皓以及台灣會館老人中心 快樂合唱團等個人和團體帶來了歌舞表演。