紐約網絡詐騙去年逾3700人受害 暴增44%

紐約網絡詐騙在2024年較前一年激增44%，檢察長詹樂霞呼籲民眾保護個資。(取自州長辦公室)

根據紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室的新數據，去年共有超過3700位居民遭遇網路詐騙或其他線上騙案，較2023年激增44%；當局指出，網路帳號遭駭入的案例顯著增多，詐騙者一旦成功即可竊取個資、信用卡與財務資料，甚至進一步詐騙親友。

2024年，網路相關投訴在檢察長辦公室所收到的全部消費者投訴中排名第四。同時，與零售交易糾紛相關的投訴則逾5100件。當局呼籲，民眾務必使用不重複、具強度的密碼，如包含字母、數字與特殊符號等，並搭配多重驗證功能，民眾也可透過haveibeenpwned.com等網站檢查個資是否外洩。

此外，價格欺詐、不良商品與劣質顧客服務等零售交易類投訴，在2024年的數量約減少400件，然而，關於雞蛋 和家禽類產品價格暴漲的投訴顯著增加。此前，紐約市 內雞蛋零售價在4元到10餘元不等，除了防疫需求導致供應波動，各店家仕入通路、庫存與規模差異也在影響價格。

2024年，所記錄的房東與房客糾紛的投訴亦超過3800件，涵蓋保證金、驅逐和騷擾等議題。此外，檢察長辦公室在處理信用、銀行、抵押貸款 詐欺時，仍收到超過3500個案件，當中關於「地契盜竊」(Deed Theft)的問題仍然嚴重，地契盜竊通常以假裝辦理手續的方式，誘使屋主在不自知的情況下簽署產權轉移。

為防範地契盜竊，當局建議民眾自行聘請律師、設立遺囑、小心轉讓產權時涉及的「可回購」陷阱，以及警惕所謂貸款修改時出現的可疑費用。此外，民眾若有消費服務、公共事務、家庭修繕、娛樂和旅遊服務等相關消費糾紛，也可向州府提交投訴。