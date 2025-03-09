詐禮品卡洗錢 長島地檢起訴7華男

長島地檢起訴七名來自紐約市的華男，涉嫌2000萬元的禮品卡洗錢。(取自納蘇郡地檢辦公室)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)地區檢察官唐納利(Anne T. Donnelly)近期宣布，經過為期15個月的調查，七名華裔男子因涉嫌利用不法手段取得「家得寶」(Home Depot)和「勞氏公司」(Lowe's)禮品卡，在州內多家店鋪購買商品後轉售至紐約市 ，涉洗錢及共謀罪名被逮捕及起訴。

根據納蘇郡地區檢察官辦公室，七名被告已在5日接受提訊，並被控兩項重罪，為二級洗錢罪和四級共謀罪。七人中有四人來自皇后區法拉盛 ，為36歲的林存航(Sky Cunhang Lin，姓名皆音譯)、49歲的王力發(Lifa Wang)、32歲的林傑(Jie Lin)和40歲的王利喜(Lixi Wang)。

此外，有兩人來自新鮮草原(Fresh Meadows)，為35歲的林瑜(Yu Lin)及39歲的陳嘉斌(Jia Bin Chen)、另一人則是史泰登島居民，為38歲的劉海濤(Hai Tao Liu)。若罪名成立，七人最高可面臨五年至15年徒刑。

唐納利表示，「這起涉案金額高達2000萬元的複雜洗錢計畫，透過欺詐獲得家得寶與勞氏禮品卡，在全州以及東北部其他地區的多家零售店購買銅管、電線等設備，再於紐約市的本地建材與家居店轉售。」

2023年，家得寶工作人員發現，有人同日或隔日即兌換大量家得寶禮品卡，用以購買銅管、電線等商品，並因此向警局報案。在持續追查後，調查人員發現七嫌利用惡意跳窗程式(Spyware Pop-ups)及詐騙短信，誤導各地受害者相信電腦或財務遭到入侵，並要求撥打團夥提供的號碼。

七人收到受害者電話後，指示對方購買家得寶及勞氏禮品卡，以「抵銷費用」或「協助執法」為由實施騙取。截至目前，已發現此詐騙計畫波及45州、至少1800名受害者，其中包含多位大紐約地區居，警方表示，電腦詐騙的調查仍在進行中。

根據指控，被告將禮品卡用作洗錢工具， 監控及交易紀錄顯示，七人時常在家得寶和勞氏各分店大批量購買銅管、電線及熱水器等物資。其後，貨品被存放在法拉盛、新鮮草原、貝賽(Bayside)和布碌崙(布魯克林)等地的倉庫，並再轉賣至位於皇后區與布魯克林的水電行及家居建材店。