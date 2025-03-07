大紐約區華人教育基金會 16日線上職涯分享

大紐約區華人教育基金會將於16日舉辦線上職涯探索分享會。(活動海報，主辦方提供)

大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於16日(周日)舉行線上職涯探索分享會，五名在各自領域有所成就的前獎學金獲得者將作為導師，分享自身的成功經驗，並為年輕世代的有志者提供職業生涯規畫建議 。活動免費參加，但需提前預約。

據介紹，活動將通過在線會議軟體Zoom進行，時長一小時，剛剛或即將踏入社會的華人青年可以利用這一小時的時間為自己未來的職業生涯規畫積累靈感，同時拓展自己的人脈資源，既可從成功人士的人生經驗中直接汲取營養，也可與基金會的專業人士建立聯繫，尋求專業建議。

參與演講的嘉賓包括AYS酒店集團創始人Chia Pan、輝達 (Nvidia)資深工程師Fernando Luo、曾在多家知名金融機構任職的基金會董事Chris Ling、曾任普林斯頓亞洲研究員的醫學生Emily Cheng，以及Axon機械工程師Dennis Zhang，他們將分別從各自深耕的領域出發，分享自己的成功經驗，並為青年學子提供指導和建議。

分享會於美東時間16日晚6時開始，即日起開始接受免費報名。報名可點擊https://reurl.cc/1XDq6G，填寫姓名和電郵地址，主辦方屆時會將會議鏈接發送給報名者。