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訴市府建收容所 華埠聯盟籌近10萬元

記者劉梓祁／紐約報導
大華埠民權聯盟辦籌款會，募得近10萬元上訴市府。(記者劉梓祁／攝影)
大華埠民權聯盟辦籌款會，募得近10萬元上訴市府。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市府四年前將曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)91號選作遊民所，隨即遭到社區抵制，將市遊民服務局(DHS)告至法庭，並在去年被法官駁回後上訴；為籌集訴訟資金，主要原告「大華埠民權聯盟」近日舉行籌款，募得近10萬元，但強調漫長訴訟所需費用龐大，呼籲更多社區成員共同維權。

據法庭文件，紐約高等法院上訴庭在本年1月將本案列入審理議程。民權聯盟認為，華埠及周邊已有八間遊民所，令居民及商戶頻受滋擾，並導致多起暴力罪案發生。截至當晚，聯盟已至少籌得7萬6900元。

捐款人中，包含56名華裔醫生以及多位華埠社團和居民代表。聯盟代表王鏑、陳建閃和于金山表示，法庭接納上訴，代表社區仍有機會爭取正義，令市府正視民意、檢討相關政策。他們認為，副市長的更換和新任市長選舉也可能帶來轉機。陳建閃還說，「會用盡一切辧法，迫使此遊民所無法開業。」

盡管如此，收容所運營方「關愛流浪者」(CFH)在法庭文書中表示，華埠社區過去多年始終「袖手旁觀」，直到市府「計畫已實施後才尋求禁制」。市遊民服務局也堅稱，遊民所的設立「合理」，考慮了對社區的不利影響和是否有可替代的場地等因素。

聯盟向離世閩籍地產商楊能梁頒表彰，代父領獎的楊繩華說父親追求公平。(記者劉梓祁／...
聯盟向離世閩籍地產商楊能梁頒表彰，代父領獎的楊繩華說父親追求公平。(記者劉梓祁／攝影)

活動當晚，大華埠民權聯盟向2月離世的閩籍地產商楊能梁(Nelson Yeung)頒發表彰。王鏑說，楊致力慈善事業，在捐資修建廟宇和救助有需要人群等方面貢獻顯著，並在反對遊民所等問題上持續提供支持。

代父領獎的楊繩華說，「父親是一名謙遜之人，若他今晚在這裡，也會非常感激。」楊繩華表示，父親始終追求公平，關於遊民所的訴訟也正是源於這一信念。「華埠過去20年經歷了衰退，而不是復興，」楊繩華說，「我們希望政府在做決策時，能夠真正傾聽社區的聲音，而不是一再地將不成比例的負擔強加到華埠。」

同時獲表彰的還有美國福建會館，因其在反對遊民所之初便參與抗議。(主辦方提供)
同時獲表彰的還有美國福建會館，因其在反對遊民所之初便參與抗議。(主辦方提供)

同時獲表彰的還有美國福建會館，因其在反對遊民所之初便參與抗議。代表華埠的律師克魯茲(Magda Cruz)不久前向法庭申請收容所施工的禁制令，但遭到法官駁回。目前未知聯盟至今在訴訟中所花費的資金總數。

華埠 遊民 紐約市

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