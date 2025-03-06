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名人互動 布碌崙「圖書館之夜」3/8登場

記者胡聲橋╱紐約報導
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2025布碌崙公共圖書館「圖書館之夜」的海報。(BPL官網)
2025布碌崙公共圖書館「圖書館之夜」的海報。(BPL官網)

布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)將於8日(周六)在中央圖書館(Central Library)，舉辦一年一度的「圖書館之夜」(Night In The Library)活動，今年的主題是「布碌崙上空——崇高的哲學」。活動主辦方邀請了眾多文化名人，包括作家、哲學家、舞者和音樂家等到圖書館舉辦講座，與觀眾互動。

從下午6時開始，各式各樣的迎賓犬將在位於大軍廣場(Grand Army Plaza)的中央圖書館大門口迎接來賓。「圖書館之夜」的正式活動將從晚7時開始。

著名舞者Baye & Asa的表演將為今年的「圖書館之夜」的開場；作家 Edwidge Danticat和Darryl Pinckney等將介紹不同流派和風格的文學作品；鋼琴家Michael Brofman將介紹舒伯特的藝術歌曲；馬里蘭大學的數學家Manil Suri將引領觀眾探討數學與宇宙最高創造者的關係；作家Alissa Quart和記者Hamilton Nolan將與觀眾討論「沒有億萬富翁，勞動者如何挽救新聞業」的話題。

除此以外，「圖書館之夜」還將舉辦實時衣服縫補、DJ表演和仰望星空等有趣的活動。今年的「圖書館之夜」還特意安排了「詢問智者」的環節，可以向富有人生閱歷的老者提問，還安排了心理分析師，為觀眾解析心理問題。

根據組織者，「圖書館之夜」通過文藝表演、討論和影片放映等活動，慶祝思想的自由流動和他人的陪伴」；通過各種活動介紹新穎的思維方式，從而以全新目光來看待周遭的世界，「因為眾人所經歷的現實，只是更大圖畫中的一小部分。」

布碌崙公立圖書館自2017年推出「圖書館之夜」活動後，一直得到民眾的積極反饋，成為該圖書館的年度標誌性活動之一。想了解該活動更詳細的情況，請瀏覽網站https://www.bklynlibrary.org/night-library

各式迎賓犬將在布碌崙中央圖書館門口迎接參加「圖書館之夜」活動的人。(BPL官網)
各式迎賓犬將在布碌崙中央圖書館門口迎接參加「圖書館之夜」活動的人。(BPL官網)

圖書館 布碌崙 布魯克林

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