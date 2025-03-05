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紐約東河驚現2隻海豚戲水 推測是母子

記者范航瑜／紐約報導
日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(截自Instagram視頻@stlawrence.gallery)
日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(截自Instagram視頻@stlawrence.gallery)

紐約東河水域日前驚現兩隻海豚戲水景象，為這座鋼筋森林中的都市增添了一抹自然風光。有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路(FDR Drive)水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。

根據社群平台X上流傳的影片，兩隻海豚在上個月情人節當天，出現在曼哈頓和蘭德爾島(Randalls Island)之間的河段，疑似是在哈林河(Harlem)與東河交匯處的急流中覓食。影片中，一隻海豚躍出水面，與鋼筋水泥的城市背景形成鮮明對比。

近年來，東河、哈德遜河及布朗士河都有觀測到海豚出沒。東河上一次出現海豚蹤跡可追溯至2023年。專家表示，這次出現的海豚屬於短喙普通海豚(short-beaked common dolphins)，與大西洋沿岸常見的瓶鼻海豚(bottlenose dolphin)不同。有專家推測其中可能為一對母子。

海洋生物學家指出，短喙普通海豚全年活躍於外海。只有當瓶鼻海豚於冬季南遷時，才偶爾會進入紐約市水域。海洋動物環保組織「哥譚鯨」(Gotham Whale)研究總監布朗(Danielle Brown)表示：「過去幾年，哈德遜河或東河中海豚目擊事件寥寥可數。雖然水中確有豐富魚群，但目前尚不清楚這些海豚是否在進行覓食活動，因此持續監測牠們的動態顯得尤為重要。」

隨著水質改善和獵物增多，紐約港甚至成為這些動物理想的棲息之地。市民如果在紐約地區發現海豚或其他海洋哺乳動物，可記錄具體位置並拍攝照片，並可至哥譚鯨網站gothamwhale.org/wanted提交目擊資料，協助專家進一步研究和監測。

日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(...
日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(取自哥譚鯨官方Instagram平台@gothamwhale)
日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(...
日前有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。(取自哥譚鯨官方Instagram平台@gothamwhale)

布朗士 紐約市 情人節

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