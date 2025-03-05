紐約東河驚現2隻海豚戲水 推測是母子
紐約東河水域日前驚現兩隻海豚戲水景象，為這座鋼筋森林中的都市增添了一抹自然風光。有不少海洋生物愛好者在上東區鄰近的羅斯福快速路(FDR Drive)水域目擊到兩隻海豚穿梭往來。
根據社群平台X上流傳的影片，兩隻海豚在上個月情人節當天，出現在曼哈頓和蘭德爾島(Randalls Island)之間的河段，疑似是在哈林河(Harlem)與東河交匯處的急流中覓食。影片中，一隻海豚躍出水面，與鋼筋水泥的城市背景形成鮮明對比。
近年來，東河、哈德遜河及布朗士河都有觀測到海豚出沒。東河上一次出現海豚蹤跡可追溯至2023年。專家表示，這次出現的海豚屬於短喙普通海豚(short-beaked common dolphins)，與大西洋沿岸常見的瓶鼻海豚(bottlenose dolphin)不同。有專家推測其中可能為一對母子。
海洋生物學家指出，短喙普通海豚全年活躍於外海。只有當瓶鼻海豚於冬季南遷時，才偶爾會進入紐約市水域。海洋動物環保組織「哥譚鯨」(Gotham Whale)研究總監布朗(Danielle Brown)表示：「過去幾年，哈德遜河或東河中海豚目擊事件寥寥可數。雖然水中確有豐富魚群，但目前尚不清楚這些海豚是否在進行覓食活動，因此持續監測牠們的動態顯得尤為重要。」
隨著水質改善和獵物增多，紐約港甚至成為這些動物理想的棲息之地。市民如果在紐約地區發現海豚或其他海洋哺乳動物，可記錄具體位置並拍攝照片，並可至哥譚鯨網站gothamwhale.org/wanted提交目擊資料，協助專家進一步研究和監測。
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