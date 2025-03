投票反對跨性別運動禁令 蘇奧齊遭批立場反覆

國會議員蘇奧齊公開同意生理男性不應參與女子運動。(取自蘇奧齊臉書)

國會眾議員 蘇奧齊(Tom Suozzi)今年1月在眾院投票反對「保護女性與女孩運動法」(Protection of Women and Girls in Sports Act)提案,該提案旨在禁止跨性別女性參與女子運動。近期,共和黨 全國國會競選委員會(NRCC)批評他違背過去發言,質疑其立場前後不一。

該提案1月14日在眾議院以218票對206票通過,仍需送交參院審議。提案規定,接受聯邦資助的學校和機構不得允許跨性別女性參與女子運動。所有共和黨眾議員支持此案,另有兩名德州民主黨 籍眾議員投下贊成票。

NRCC發言人奧圖爾(Maureen O'Toole)表示,蘇奧齊過去曾表態支持限制跨性別女性參與女子運動,卻在國會投下反對票,批評他「欺騙選民」,未履行承諾。

納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)也表達失望,指長島國會代表「選擇支持民主黨領導層,而非選區內選民」,強調應確保女性運動員在公平競爭的環境下比賽。

蘇奧齊的家鄉納蘇郡去年通過全美首批禁止生理男性參與女子運動的法規。他在去年11月競選期間曾說,「我不想歧視任何人,但我認為生理男性不應參與女子運動。」然而,他在國會的投票立場與此發言相左,引發共和黨質疑其態度反覆。

對於外界批評,蘇奧齊回應,該提案措辭不嚴謹,可能導致對女孩進行侵入性檢查,並可能引發基於外表的霸凌。他認為,應由體育管理機構制定公平競爭規則,而非透過聯邦立法干預。

目前,共和黨掌控參議院,並計畫推動該提案在上院通過,送交總統簽署。提案由阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)提出,去年民主黨控制參議院時曾擋下此案,但隨著權力轉移,共和黨對立法前景樂觀。