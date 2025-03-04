下東城毒販開槍拒捕傷警 遭控9重罪
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曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)3日宣布，涉嫌在下東城向執行搜查令的警察開槍拒捕、導致一名警員受傷的嫌疑人里維拉(Edwin Rivera)被控九項罪名，其中最重的罪名包括一級謀殺未遂。
根據起訴書和本報此前的報導，里維拉非法霸居在緊鄰華埠的下東城麥地臣街(Madison St.)一間政府樓公寓內，並涉嫌從事與毒品有關的違法活動。今年2月18日凌晨，警方持搜查令突擊該公寓，但在破門後，里維拉向警察開了數槍，其中一發子彈擊中防彈盾牌。警方沒有還擊，隨後撤離現場並重新部署，里維拉則趁機用沙發堵住房門頑抗，隨後將一袋毒品通過窗戶扔到街上。
在雙方對峙的大約三小時內，警方曾向里維拉喊話，勸其投降但無果。當日早間8時許，警方重新破門，里維拉則再次開槍拒捕，擊中一名警員的肩部。受傷警員隨即被送醫治療，沒有生命危險，並於當日出院。剩餘的警察則向里維拉開槍還擊，擊中他的腿部和軀幹。里維拉隨後也被送醫急救並被拘捕。
市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，35歲的里維拉此前曾多次因非法持有槍枝和毒品而被捕，司法紀錄顯示，他曾因持有和販售管制物質而被判重罪成立，2023年4月獲得假釋。在拒捕且與警方交火時，他尚處假釋期內。
里維拉被控兩項一級謀殺未遂(Attempted Murder)、兩項二級謀殺未遂罪、兩項一級襲擊未遂罪(Attempted Assault)、一項二級非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)一級兩項三級非法持有受管制物質罪(Criminal Possession of a Controlled Substance)，九項罪名全部為重罪。
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