下東城毒販開槍拒捕傷警 遭控9重罪

涉嫌在曼哈頓下東城一政府樓內開槍拒捕並打傷一名警員的嫌犯里維拉被控九項重罪，其中包括一級謀殺未遂罪。圖為警方繳獲的作案手槍。(市警提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)3日宣布，涉嫌在下東城向執行搜查令的警察開槍拒捕、導致一名警員受傷的嫌疑人里維拉(Edwin Rivera)被控九項罪名，其中最重的罪名包括一級謀殺未遂。

根據起訴書和本報此前的報導，里維拉非法霸居在緊鄰華埠 的下東城麥地臣街(Madison St.)一間政府樓公寓內，並涉嫌從事與毒品 有關的違法活動。今年2月18日凌晨，警方持搜查令突擊該公寓，但在破門後，里維拉向警察開了數槍，其中一發子彈擊中防彈盾牌。警方沒有還擊，隨後撤離現場並重新部署，里維拉則趁機用沙發堵住房門頑抗，隨後將一袋毒品通過窗戶扔到街上。

在雙方對峙的大約三小時內，警方曾向里維拉喊話，勸其投降但無果。當日早間8時許，警方重新破門，里維拉則再次開槍拒捕，擊中一名警員的肩部。受傷警員隨即被送醫治療，沒有生命危險，並於當日出院。剩餘的警察則向里維拉開槍還擊，擊中他的腿部和軀幹。里維拉隨後也被送醫急救並被拘捕。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，35歲的里維拉此前曾多次因非法持有槍枝和毒品而被捕，司法紀錄顯示，他曾因持有和販售管制物質而被判重罪成立，2023年4月獲得假釋。在拒捕且與警方交火時，他尚處假釋期內。

里維拉被控兩項一級謀殺未遂(Attempted Murder)、兩項二級謀殺未遂罪、兩項一級襲擊未遂罪(Attempted Assault)、一項二級非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)一級兩項三級非法持有受管制物質罪(Criminal Possession of a Controlled Substance)，九項罪名全部為重罪。