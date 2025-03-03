市議員馬泰集會 籲支持社會住宅提案

市主計長蘭德指出，數十年前，州府推動了米契爾-拉瑪住房計畫，為五大區建設了大量可負擔住房。(記者范航瑜╱攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)近日在市政廳前舉行集會，呼籲支持社會住宅提案，推動長期可負擔住房。此次集會得到州眾議員 蓋拉格(Emily Gallagher)、州參議員 克萊爾(Cordell Cleare)、市主計長蘭德(Brad Lander)及其他民選官員和住房維權組織的支持。

馬泰日前向市議會提出兩項社會住宅政策提案。首項決議案呼籲通過州提案(S.5674 / A.9088)，成立社會住宅發展機構(Social Housing Development Authority, SHDA)，由州府負責開發與維護永久可負擔住房，以應對當前的住房危機。該提案由州眾議員蓋拉格與州參議員克萊爾主導。

社會住宅屬於永久可負擔住房，強調社區所有權和民主控制。該提案將使州府能夠建設、收購並翻新可負擔住房，租金 上限為住戶收入的25%，並且100%使用工會勞工施工。此計畫將確保至少25%的單位保留給收入低於地區中位數收入(AMI)30%的人群。初期資金為50億元，預計可建設約2萬6000個可負擔住房。

第二項決議案支持聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)去年提出的「住房提案」(Homes Act)，該提案建議在聯邦住房與城市發展部(HUD)設立獨立機構，收購並管理陷入困境的房地產。

馬泰強調，紐約市住房危機嚴重，市場導向方案屢屢失敗，現有的可負擔住房對工薪階層來說仍難以負擔。「我們需要大膽的公共資金方案，確保住房的長期可負擔性，讓其不僅是幾年的保障，而是世世代代。」

市主計長蘭德指出：「數十年前，州政府推動了米契爾-拉瑪住房計畫，為五大區建設了大量可負擔住房。今天，州眾議員蓋拉格與市議員馬泰提出了新的公共住宅願景，確保紐約市民能在這座城市安居樂業。」